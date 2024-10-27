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СКА

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Октябрь
Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадцем Алексом Грантом
27 октября, 12:54
Новый тренер защиты омского «Авангарда». Чем известен Александр Завьялов
3 октября, 08:33
Сентябрь
Еще одно поражение. Омский «Авангард» проиграл питерскому СКА со счетом 1:4
24 сентября, 03:46
Три безответных шайбы от «Автомобилиста». Омский «Авангард» продолжил серию неудач
21 сентября, 00:08
Август
Экс-игрок «Авангарда» Грицюк рассказал, что ушел из команды из-за суммы контракта
21 августа, 07:18
Июль
Двух омских хоккеистов задрафтовали в НХЛ
1 июля, 06:23
Март
Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ
В девяти матчах форвард забросил восемь шайб. Каждый пятый бросок по воротам от Рида Буше завершался голом.
25 марта, 10:35
Февраль
Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»
Две последние игры «ястребов» существенно добавили баллов в копилку Буше. В матче с питерским СКА нападающий оформил хет-трик, а во время поединка с московским «Спартаком» записал на свой счет дубль.
9 февраля, 08:30
Выходим только на победу: игроки «Авангарда» — о настрое перед матчем со «Спартаком»
У команды на подготовку к игре был один день.
8 февраля, 08:12
Гости попробуют взять реванш. Омский «Авангард» примет на домашнем льду «Спартак»
Прошлая игра со «Спартаком» осталась за «ястребами» — 3:1. Матч состоялся в Москве 19 января.
8 февраля, 04:51
Шарипзянов, Чистяков, Буше. Три игрока «Авангарда» попали в топ-10 рейтинга КХЛ
КХЛ рассчитывает рейтинг по множеству показателей, которые различны для разных позиций игроков.
7 февраля, 16:45
Тренер «Авангарда» Кравец сообщил, когда в строй вернется вратарь Хомченко
Также наставник рассказал о состоянии голкипера Ильи Проскурякова и защитника Богдана Киселевича.
7 февраля, 06:00
Спрашиваю с себя: вратарь «Авангарда» Мишуров — о пяти пропущенных шайбах от СКА
«Ястребы» победили гостей из северной столицы со счетом 9:5.
6 февраля, 19:14
Феерия из 14 шайб и две драки. «Авангард» со СКА устроили шоу для болельщиков
Нападающий Рид Буше оформил в матче хет-трик, после чего на лед G-Drive Арены полетели кепки болельщиков.
6 февраля, 18:50
Начинаем с чистого листа: нападающий «Авангарда» Спунер о настрое перед игрой со СКА
Хоккеист отметил, что команде есть над чем работать перед плей-офф.
6 февраля, 11:05
Омский «Авангард» примет на домашнем льду лидеров Запада — питерский СКА
Прошлая игра с «армейцами» из северной столицы закончилась победой «ястребов» со счетом 5:3.
6 февраля, 04:46
Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе
4 февраля, 11:43
Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»
Исход матча определился в дополнительное время.
2 февраля, 16:33
Декабрь 2023
Будет выступать под № 18. «Авангард» заключил контракт с нападающим Жафяровым
Ранее 30-летний хоккеист играл за «Ак Барс». Казанский клуб получил денежную компенсацию за форварда.
28 декабря 2023, 06:39
Ноябрь 2023
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
25 ноября 2023, 03:03

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