Победа на выезде. Омский «Авангард» одолел «Барыс» со счетом 3:1

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Published Сегодня, 15:46
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Сегодня, 31 января, в Астане на льду «Барыс Арены» омский «Авангард» обыграл «Барыс» со счетом 3:1.
Начало первого периода прошло относительно спокойно. На восьмой минуте «ястреб» Илья Рейнгардт заработал малый штраф за удар соперника клюшкой. Хозяева льда успели создать пару опасных моментов, однако реализовать большинство у них не получилось. Счет они открыли позже, за три минуты до конца первого периода. Шайбу забросил нападающий Аркадий Шестаков. На первый перерыв команды отправились со счетом 1:0 на табло в пользу астанчан.
Во втором периоде «Авангард» смотрелся более уверенно. На 27 минуте Михаил Гуляев сравнял счет — 1:1. Ассистентами выступили Николай Прохоркин и Томаш Юрчо. К слову, словацкий хоккеист перед матчем рассказал, что игра с «Барысом» будет для него особенной. Еще через 3 минуты «ястребы» вышли вперед. Вновь отличился Прохоркин, теперь уже, как автор заброшенной шайбы. Райан Спунер удалился на 2 минуты за толчок клюшкой, оставив «Авангард» в меньшинстве. В прочем, на счете это не отразилось. Второй период закончился с цифрами 1:2 на табло в пользу «ястребов».
В третьей двадцатиминутке «Барыс» побежал отыгрываться. Хозяева льда создали несколько острых моментов у ворот Андрея Мишурова. Натиска «Барыса» не хватило. Команда сняла вратаря в конце третьего периода, этим воспользовался «Авангард». Сергей Бойков отправил шайбу в пустые ворота. Финальный счет — 3:1 в пользу «ястребов».
Следующую игру «Авангард» проведет в пятницу, 2 февраля. Команда встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом».