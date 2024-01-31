Победа на выезде. Омский «Авангард» одолел «Барыс» со счетом 3:1

Во втором периоде «Авангард» смотрелся более уверенно. На 27 минуте Михаил Гуляев сравнял счет — 1:1. Ассистентами выступили Николай Прохоркин и Томаш Юрчо. К слову, словацкий хоккеист перед матчем рассказал, что игра с «Барысом» будет для него особенной. Еще через 3 минуты «ястребы» вышли вперед. Вновь отличился Прохоркин, теперь уже, как автор заброшенной шайбы. Райан Спунер удалился на 2 минуты за толчок клюшкой, оставив «Авангард» в меньшинстве. В прочем, на счете это не отразилось. Второй период закончился с цифрами 1:2 на табло в пользу «ястребов».