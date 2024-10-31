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АО «ТГК-11»

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Октябрь
Суд обязал «ТГК-11» выплатить компенсации омичам, оставшимся без тепла прошлой зимой
31 октября, 13:35
Времени на работы все меньше. Омские ТЭЦ все еще не полностью готовы к зиме
16 октября, 11:51
В Омске может появиться второй ярус золоотвала ТЭЦ-5
5 октября, 12:00
Прокуратура подала в суд на «ТГК-11» и «ОмскРТС» и обязала решить вопрос с отоплением
1 октября, 13:18
Сентябрь
Омская ТГК-11 потратит на охрану своих объектов 75 миллионов рублей
АО «ТГК-11» начало поиски подрядчика, который займется охраной омских ТЭЦ, за работу компания готова заплатить 75 млн рублей.
26 сентября, 14:22
Вынесли представления. В Омске потопом возле ТЭЦ-5 заинтересовалась прокуратура
13 сентября, 02:32
Август
Нет разрешения. В «ТГК-11» сообщили, что не смогут откачать воду с затопленных дач
19 августа, 15:07
«Все делали по правилам». В «ТГК-11» прокомментировали скандал с подтоплением дач
17 августа, 05:28
Подтопление дачных участков, проезд за 100 рублей и новая вырубка. Омск сегодня
16 августа, 14:33
В омском «ТГК-11» планируют провести масштабный ремонт ТЭЦ за 3 миллиарда рублей
8 августа, 12:40
Май
Машины покрылись налетом. Жители Чкаловского поселка пожаловались на выбросы сажи
21 мая, 11:11
Март
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Государственный обвинитель не согласен с соответствующим решением суда, так собирается оспаривать приговор.
22 марта, 05:47
Февраль
Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе
4 февраля, 11:43

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