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Прокуратура проконтролирует установление причины пожара в омском жилом доме

Омская прокуратура проконтролирует установление причины крупного пожара в жилом доме

29 января 2024, 13:51
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура проконтролирует установление причины пожара в омском жилом доме

Возгорание случилось в одной из квартир на восьмом этаже дома №12 на улице Гашека.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы, их координирует прокурор Ленинского округа Артем Буйный. Установление обстоятельств произошедшего также пройдет под прокурорским контролем.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире дома №12 на улице Гашека. Сообщение о пожаре поступило в 16:51, на место выехали 20 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.

Фото: Прокуратура Омской области
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