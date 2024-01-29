Омская прокуратура проконтролирует установление причины крупного пожара в жилом доме

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Сейчас на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы, их координирует прокурор Ленинского округа Артем Буйный. Установление обстоятельств произошедшего также пройдет под прокурорским контролем.
«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире дома №12 на улице Гашека. Сообщение о пожаре поступило в 16:51, на место выехали 20 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.