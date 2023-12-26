Закрытые трассы, забытый самолет и поджог автомобиля. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:47
Новость №1. Из-за сильной бури омские трассы закрыли для пассажирского транспорта и легковушек
Сегодня из-за ухудшения погодных условий с 15:00 в регионе были закрыты трассы. Сотрудники Управления дорожного хозяйства Омской области объявили запрет на движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области. Ограничение обещали снять к 20:00.
Новость №2. Самолет рейса Сочи-Омск в пшеничном поле не торопятся разбирать на части
Совершивший экстренную посадку на пшеничном поле самолет все еще находится в Новосибирской области. «Уральские авиалинии» обещали убрать лайнер с участка до первых холодов, однако этого так и не произошло. Сейчас судьба самолета остается загадкой, представители авиакомпании пока не делали новых заявлений об этом.
Новость №3. На Левом берегу Омска двое мужчин в масках подожгли автомобиль во дворе дома
Сегодня ночью на левобережье двое мужчин подожги иномарку прямо во дворе жилого дома. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из нарушителей караулит, а другой проводит какие-то махинации с машиной. После чего они обливают иномарку горючей жидкостью, поджигают и скрываются. В пресс-службе регионального УМВД Городу55 рассказали, что по факту произошедшего уже проводится проверка.