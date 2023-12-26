Закрытые трассы, забытый самолет и поджог автомобиля. Омск сегодня

Сегодня ночью на левобережье двое мужчин подожги иномарку прямо во дворе жилого дома. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из нарушителей караулит, а другой проводит какие-то махинации с машиной. После чего они обливают иномарку горючей жидкостью, поджигают и скрываются. В пресс-службе регионального УМВД Городу55 рассказали, что по факту произошедшего уже проводится проверка.