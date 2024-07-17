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Нарушитель

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Июль
Потратил на алкоголь. В Омске мужчина забрался в дом собутыльника и похитил деньги
С заявлением о краже в полицию обратилась омичка, она рассказала, что неизвестный проник в ее дом и похитил деньги. Позже выяснилось, что этим неизвестным был собутыльник ее мужа.
17 июля, 09:07
Оставил ключи в двери. Пьяный подросток угнал машину у невнимательного омича
В полицию обратился 31-лтений омич, который оставил ключи в дверце автомобиля и забыл включить сигнализацию, таким положением дел воспользовался 18-летний парень и угнал машину, чтобы доехать до дома.
16 июля, 12:14
«Взыграл охотничий азарт». Полицейские задержали омича, незаконно убившего лося
Сотрудники регионального УМВД задержали жителя Тюкалинского района, который убил дикого лося, не имея охотничьей лицензии.
9 июля, 11:24
Июнь
Будет проверка. Омич на мерседесе подрезал автомобиль и угрожал водителю пистолетом
20 июня, 11:21
Омский суд оштрафовал иноагента Кара-Мурзу за посты в телерам-канале
Советский районный суд оштрафовал оппозиционного журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу* за отсутствие в его телеграм-канале маркировки иноагента.
19 июня, 12:50
Вор-сладкоежка. Омич украл у 87-летней пенсионерки деньги и потратил их на шоколадки
Омская транспортная полиция задержала мужчину, который украл у пенсионерки сумку с личными вещами и деньгами, ранее омич уже привлекался за подобные преступления.
5 июня, 11:48
200 нарушений ПДД, незаконная стройка и омичка — модель для Tiffany. Омск сегодня
4 июня, 14:04
Все успел за два месяца. Омич предстанет перед судом за 12 краж и пьяную езду
Дело расследовали сотрудники отдела полиции №5, 44-летний омич обвиняется сразу по четырем статьям.
4 июня, 10:31
Май
Скрывается от правосудия. Полицейские разыскивают омича, не явившегося в суд
Сотрудники отдела полиции №4 ищут мужчину, который обвиняется в краже и не приходит на судебные заседания.
25 мая, 10:55
Были пьяными. Двое омичей разгромили почтовые ящики в подъезде жилого дома
25 мая, 07:40
Апрель
В тяжелом состоянии. Жители Омской области напали на соседа с ножом и попали под суд
Двух сельчан заключили под стражу после покушения на убийство знакомого, они частично признали свою вину.
11 апреля, 10:32
Возбуждено дело. В омском аэропорту задержали туристов с ножами и кастетом в багаже
Пассажиры международного рейса пытались провести в Россию холодное оружие, его обнаружили сотрудники таможни.
10 апреля, 11:21
Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной
10 апреля, 09:10
(Не)здоровый образ жизни. Омского спортсмена задержали за торговлю наркотиками
8 апреля, 09:12
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
Неизвестный состав. Названы омские предприятия, которые изготавливают опасную молочку
4 апреля, 13:30
Идет проверка. Омич ночью разбил стекла двух теплых остановок ногой
3 апреля, 10:33
Полицейские поймали школьника, который сел за руль незарегистрированной машины
Сотрудники УМВД задержали 17-летнего омича в Ленинском округе, по словам матери подростка, она знала, что ее сын ездит на машине без прав.
1 апреля, 12:15
Март
Предполагаемый организатор подпольного казино обжаловал постановление об аресте
29 марта, 10:40
17-летний житель Омской области угнал машину у мужа своей сестры и попался полиции
Подросток украл ключи, когда все спали, и поехал катался, однако дорога была недолгой — автомобиль заглох в начале пути.
25 марта, 12:36

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