Нарушитель

Потратил на алкоголь. В Омске мужчина забрался в дом собутыльника и похитил деньги

С заявлением о краже в полицию обратилась омичка, она рассказала, что неизвестный проник в ее дом и похитил деньги. Позже выяснилось, что этим неизвестным был собутыльник ее мужа.