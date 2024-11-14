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Перекрыто движение

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2024
Омичам рассказали о работе транспорта во время ремонта моста у Телецентра
14 ноября, 12:46
Автолюбителей предупредили о перекрытии участка дороги в Октябрьском округе Омска
В мэрии сообщили, что из-за проведения работ на теплосетях омичи не смогут ездить по участку дороги по улице 3-й Разъезд. Ограничения будут действовать с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября.
5 сентября, 13:30
Омичей предупредили о перекрытии центральной части города 16 июня. Публикуем схемы
5 июня, 04:15
Во время проведения полумарафона в Омске перекроют движение на центральных улицах
16 мая, 11:30
В день мусульманского праздника Ураза-Байрам перекроют некоторые улицы Омска
5 апреля, 13:18
Омские дорожные службы готовят улицы к перекрытию бульвара Архитекторов
Схемы движения на Левом берегу поменяются уже в это воскресенье, 24 марта.
22 марта, 12:32
По полчаса. Трассу Тюмень-Омск будут перекрывать в течение двух ночей
Ограничение движение планируется вводить ближе к полуночи.
25 января, 12:19
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
25 января, 08:18
До утра следующего дня. Сегодня ночью в Омске перекроют Ленинградский мост
24 января, 10:28
Стало известно, на каких центральных улицах Омска скоро нельзя будет парковаться
Дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, появятся на улице Тарской.
24 января, 09:56
2023
Закрытые трассы, забытый самолет и поджог автомобиля. Омск сегодня
26 декабря 2023, 14:47
Омичей предупредили о перекрытии участка дороги по улице 2-я Солнечная
13 декабря 2023, 09:53
Омичам рассказали, при каких условиях можно ставить шлагбаум во дворе жилого дома
9 ноября 2023, 12:45
Омичей предупредили, какие улицы будут перекрыты из-за празднования Дня города
1 августа 2023, 11:52
В понедельник центр Омска перекроют из-за отправки гуманитарного груза в Белгород
Движение будет закрыто по улице Коммунистическая с 5 утра до 14 часов.
16 июня 2023, 10:27
В Омске на время закроют участок дороги по улице 1-я Путевая в июне
Ограничение вводят в ночное время.
2 июня 2023, 03:15
Омичам рассказали, на каких улицах перекроют движение из-за ремонта дорог
Часть дорог не будет доступна для проезда все лето.
11 апреля 2023, 09:09
В Омске стало известно, как будет проходить движение на Ленинградском мосту
Департамент транспорта разработал план оптимизации движения на время капремонта Ленинградского моста.
14 февраля 2023, 15:39
2022
Внимание. Центральную улицу Омска перекроют на две недели
На участке будут строить теплосети.
28 августа 2022, 03:50

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