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Федеральная трасса

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Новая жертва «трассы смерти». Омич трагически погиб на автодороге Тюмень-Омск
3 ноября, 13:09
В ночь на 1 ноября перекроют один из участков трассы Тюмень-Омск
31 октября, 12:49
На участке трассы Тюмень-Омск снова перекрыли движение для большегрузов
О перекрытии участка федеральной автодороги сообщили в региональном УМВД, фуры не смогут ездить по 426 километру.
16 мая, 08:36
Ситуация напряженная. Один из участков трассы Тюмень — Омск начало затапливать
Водителей пока просят воздержаться от поездок по этой трассе.
27 апреля, 06:21
Возросла опасность. Из-за сильнейшей метели на омских трассах перекрыли движение
14 февраля, 09:26
По полчаса. Трассу Тюмень-Омск будут перекрывать в течение двух ночей
Ограничение движение планируется вводить ближе к полуночи.
25 января, 12:19
Чудом не пострадали. Страшное ДТП с фурой произошло на трассе Омск — Тюмень
В аварии пострадал омич, который был за рулем КамАЗа.
6 января, 11:57
2023
Закрытые трассы, забытый самолет и поджог автомобиля. Омск сегодня
26 декабря 2023, 14:47
В Омской области запретили ездить по дорогам из-за непогоды
«Сибуправтодор» предупредил о введении ограничения на движение легкого транспорта в Омской области. С 21:00 и до 06:00 утра автомобилистам лучше остаться дома.
3 декабря 2023, 14:21
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
7 ноября 2023, 05:58
Герои не носят плащи. Омские полицейские помогли спасти мужчину с сердечным приступом
Двое сотрудников полиции сопроводили машину с мужчиной и его женой до Клинического диспансера.
8 августа 2023, 11:00
В Омской области на федеральной автотрассе отремонтируют путепровод
27 марта 2023, 09:56
Фридманы продают свою омскую гостиницу всего за 21,5 миллиона рублей
Придорожный мотель находится в 150 километрах от Омска.
15 марта 2023, 13:00
Водитель погиб, а пассажир в больнице. На трассе Тюмень — Омск произошла авария
В ДТП на трассе Тюмень — Омск столкнулись два автомобиля — «ВАЗ-21 099» и грузовой Mercedes-Benz.
7 марта 2023, 06:50
2022
Запретов больше нет. Омичам разрешили ездить в Казахстан на личном авто
Россия сняла ограничение, которое касалось возможности сухопутного передвижения в Монголию и Казахстан. Соответствующее решение приняло правительство РФ.
24 марта 2022, 10:06

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