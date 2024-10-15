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Уральские авиалинии

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Октябрь
Сняли кабины и двигатели. Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на детали
15 октября, 07:58
Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы
11 октября, 07:18
Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы
Самыми ответственными компаниями объявили «Ираэро», «ЮВТаэро» и Qazaq Air. Их рейсы задерживаются реже остальных.
8 октября, 07:22
Сентябрь
Задержка на шесть часов. Из омского аэропорта самолеты вылетают с большими опозданиям
Один из самолетов должен был вылететь в 9 утра, однако рейс перенесли на 15:00 часов дня.
23 сентября, 03:24
Гендир Уральских авиалиний, чей самолет Сочи-Омск приземлился в поле, ушел на пенсию
Сергей Скуратов, возглавлявший компанию более 30 лет, ушел в отставку и передал пост генерального директора своему сыну Кириллу.
18 сентября, 05:54
От Омска до Нижнего: как закрытие Домодедово изменило маршрут «Уральских авиалиний»
10 сентября, 11:31
Задержаны. Сотни людей не смогли утром улететь из омского аэропорта
9 сентября, 04:32
В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»
6 сентября, 06:54
Август
Задержки рейсов, аренда «Шинника» и подарки на День знаний. Омск сегодня
24 августа, 13:17
Задержался на шесть часов. Из-за течи топлива борт Сочи — Омск вернулся в аэропорт
Рейс обслуживала авиакомпания «Уральские авиалинии».
20 августа, 10:46
Испугалась посадки. Омичка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за стресс в самолете
15 августа, 08:11
Летевший из Омска в Москву самолет из-за пассажира совершил экстренную посадку
9 августа, 10:35
Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти
9 августа, 03:55
Июль
Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, готовится вернуться к полетам
24 июля, 11:42
Самолет из Омска в Москву задержали на 12 часов по производственным причинам
24 июля, 08:30
Вновь опоздание. Воскресным утром в аэропорту Омска задержались сразу 5 рейсов
7 июля, 05:16
«Уральские авиалинии» и «Якутия» задержали больше 60% рейсов в омском аэропорту
6 июля, 06:57
Июнь
Омский аэропорт рассказал о самых опаздывающих авиакомпаниях
10 июня, 08:48
Апрель
Сменил сферу. Пилот севшего в поле рейса Сочи — Омск начал работать таксистом
27 апреля, 09:42
Пилот, посадивший самолет в пшеничное поле, уволился из «Уральских авиалиний»
Пилот Сергей Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию, это произошло после окончания расследования Росавиации.
17 апреля, 11:58

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