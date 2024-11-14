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Перекроют проезд

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2024
Омичам рассказали о работе транспорта во время ремонта моста у Телецентра
14 ноября, 12:46
Автолюбителей предупредили о перекрытии участка дороги в Октябрьском округе Омска
В мэрии сообщили, что из-за проведения работ на теплосетях омичи не смогут ездить по участку дороги по улице 3-й Разъезд. Ограничения будут действовать с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября.
5 сентября, 13:30
Проезд запрещен. Омичам рассказали, какие улицы перекроют для проведения Дня города
30 июля, 12:55
Во время проведения полумарафона в Омске перекроют движение на центральных улицах
16 мая, 11:30
В день мусульманского праздника Ураза-Байрам перекроют некоторые улицы Омска
5 апреля, 13:18
Стало известно, на каких центральных улицах Омска скоро нельзя будет парковаться
Дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, появятся на улице Тарской.
24 января, 09:56
2023
Закрытые трассы, забытый самолет и поджог автомобиля. Омск сегодня
26 декабря 2023, 14:47
Омичей предупредили о перекрытии участка дороги по улице 2-я Солнечная
13 декабря 2023, 09:53
Нехватка педагогов, перекрытие улицы и «сухой закон». Омск сегодня
15 сентября 2023, 13:49
В Омске около Соборной мечети перекроют движения на время праздника Курбан-Байрам
Ограничения будут действовать в утренние часы.
23 июня 2023, 10:22
В Омске на время закроют участок дороги по улице 1-я Путевая в июне
Ограничение вводят в ночное время.
2 июня 2023, 03:15
2022
В Омске на выходных изменится схема проезда нескольких автобусов
Из-за ремонтных работ на теплотрассе транспорт на улице Богдана Хмельницкого будет ездить иначе.
15 июля 2022, 06:26

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