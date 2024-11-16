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Трасса

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Ноябрь
Страшное ДТП на «трассе смерти»: погибли два человека, еще трое пострадали
16 ноября, 03:44
Омичей призвали аккуратно ездить по трассам из-за опасной погоды
4 ноября, 10:06
Октябрь
В ночь на 1 ноября перекроют один из участков трассы Тюмень-Омск
31 октября, 12:49
Повышение цен, плачевное состояние трассы и спасение пенсионерки. Омск сегодня
30 октября, 14:38
Губернатор Хоценко рассказал о ремонте важной дороги в Омской области
Дорожники обновили еще несколько километров полотна на участке трассы в границах Омского и Кормиловского районов.
12 октября, 05:55
На собак похожи. В Омской области на трассе нашли стаю диких волков
12 октября, 04:30
Радость метеозависимых, смертельное ДТП и выгул квадроберов. Омск в воскресенье
6 октября, 14:12
Июль
Популярная девушка-мотоблогер из Омской области погибла в Турции
23 июля, 04:41
Май
Лоб в лоб. Шесть человек попали в больницу в результате ДТП на трассе Тюмень-Омск
Причиной аварии стал обгон и выезд на «чужую» полосу.
26 мая, 06:29
Смертельный исход. В Омской области произошло ДТП на трассе «Челябинск-Новосибирск»
Выезд на встречную полосу привел к тяжелым травмам пассажира и смерти водителя.
19 мая, 10:29
Движение с перерывами. На трассе Тюмень-Омск вновь ограничили движение грузовиков
Необходимость в интервальных ограничениях движения тяжелой техники все еще сохраняется.
19 мая, 05:13
На участке трассы Тюмень-Омск снова перекрыли движение для большегрузов
О перекрытии участка федеральной автодороги сообщили в региональном УМВД, фуры не смогут ездить по 426 километру.
16 мая, 08:36
Апрель
«Не чувствовал боли». Выживший в жутком ДТП на трассе рассказал подробности спасения
30-летний Иван Саньков, единственный выживший в ДТП на трассе Тюмень-Омск, рассказал, как спасал людей из пламени.
12 апреля, 14:01
В Русско-Полянском районе начали восстанавливать проезжую часть после затопления
Восстановление дороги Хлебодаровка — Степановка контролирует районная прокуратура, на месте работает спецтехника.
11 апреля, 11:06
«Встречка» не прощает. В Омской области произошло ДТП со смертельным исходом
4 апреля, 03:14
Март
Омские спасатели показали снимки трагической аварии на трассе Омск — Тюмень
18 марта, 06:56
Февраль
Сломалась машина. Сотрудники ДПС не дали замерзнуть семье с ребенком на омской трассе
26 февраля, 07:57
Возросла опасность. Из-за сильнейшей метели на омских трассах перекрыли движение
14 февраля, 09:26
Январь
По полчаса. Трассу Тюмень-Омск будут перекрывать в течение двух ночей
Ограничение движение планируется вводить ближе к полуночи.
25 января, 12:19
Машина перевернулась. Из-за ДТП в Омской области пострадали двое детей
Водитель не справился с управлением на трассе «Омск — Русская Поляна»: машина, перевернувшись, ушла в кювет.
14 января, 03:07

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