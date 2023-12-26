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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:56

иллюстрация

Спутник холодов. Самолет рейса Сочи-Омск до сих пор находится в пшеничном поле

26 декабря 2023, 11:52
Фото: Город55
иллюстрация

Самолет рейса Сочи-Омск в пшеничном поле не торопятся разбирать на части

Представители сельскохозяйственного направления в соседнем регионе оценили ущерб в 200 тыс рублей.

Совершивший экстренную посадку в соседней области самолет еще находится в пшеничном поле под Новосибирском. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Напомним, что этот лайнер совершал рейс Сочи-Омск в сентябре этого года. Авиаперевозчик — «Уральские авиалинии». Компания обещала до первых холодов убрать воздушное судно с территории пшеничного поля, на которое, собственно, они и приземлились. Об этом рассказывал глава Убинского района, где произошло экстренное приземление.

Пока что неясна судьба авиалайнера, представители авиакомпании не делали новых заявлений об этом. Ранее публиковалось, что пилотов «Уральских авиалиний», участвовавших в экстренном приземлении, просили уволиться. Бортпроводники при этом уже приступил к работе.

Добавим, что Росавиация проводит по факту случившегося свою внутреннюю проверку. Аграрии в это время считают урон их прошлому и грядущему урожаю. Фактический ущерб равняется 200 тыс рублей. Убытки вместе с тем не исключено, что достигнут отметки в 1,2 млн рублей.

Может пойти в утиль. Экстренно севший в поле самолет Сочи-Омск разберут на запчасти
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#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Рейс#Вынужденная посадка#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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