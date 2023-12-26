Спутник холодов. Самолет рейса Сочи-Омск до сих пор находится в пшеничном поле

Напомним, что этот лайнер совершал рейс Сочи-Омск в сентябре этого года. Авиаперевозчик — «Уральские авиалинии». Компания обещала до первых холодов убрать воздушное судно с территории пшеничного поля, на которое, собственно, они и приземлились. Об этом рассказывал глава Убинского района, где произошло экстренное приземление.