Спутник холодов. Самолет рейса Сочи-Омск до сих пор находится в пшеничном поле

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Совершивший экстренную посадку в соседней области самолет еще находится в пшеничном поле под Новосибирском. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.
Напомним, что этот лайнер совершал рейс Сочи-Омск в сентябре этого года. Авиаперевозчик — «Уральские авиалинии». Компания обещала до первых холодов убрать воздушное судно с территории пшеничного поля, на которое, собственно, они и приземлились. Об этом рассказывал глава Убинского района, где произошло экстренное приземление.
Пока что неясна судьба авиалайнера, представители авиакомпании не делали новых заявлений об этом. Ранее публиковалось, что пилотов «Уральских авиалиний», участвовавших в экстренном приземлении, просили уволиться. Бортпроводники при этом уже приступил к работе.
Добавим, что Росавиация проводит по факту случившегося свою внутреннюю проверку. Аграрии в это время считают урон их прошлому и грядущему урожаю. Фактический ущерб равняется 200 тыс рублей. Убытки вместе с тем не исключено, что достигнут отметки в 1,2 млн рублей.