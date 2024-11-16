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Трасса смерти

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2024
Смертельная авария на трассе, спячка медведей и отключение отопления. Омск сегодня
16 ноября, 13:50
Вверх дном. Омичи поделились кадрами серьезного ДТП у Главпочтамта
4 августа, 04:07
В омском правительстве не стали называть сроки ремонта «трассы смерти»
Участок с 540-го по 579-й км планируют расширить до 4 полос.
20 июня, 08:30
Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП на трассе «Тюмень-Омск»
Расследование уголовного дела в отношении 49-летнего водителя, допустившего аварийную ситуацию, пройдет под надзором Прокуратуры Омской области.
16 июня, 08:48
На участке трассы Тюмень-Омск снова перекрыли движение для большегрузов
О перекрытии участка федеральной автодороги сообщили в региональном УМВД, фуры не смогут ездить по 426 километру.
16 мая, 08:36
«Не чувствовал боли». Выживший в жутком ДТП на трассе рассказал подробности спасения
30-летний Иван Саньков, единственный выживший в ДТП на трассе Тюмень-Омск, рассказал, как спасал людей из пламени.
12 апреля, 14:01
Ехали на летней резине. На трассе Тюмень — Омск разбились двое студентов колледжа
21 марта, 06:54
Есть пострадавшие. На омской «трассе смерти» непогода спровоцировала череду аварий
14 января, 13:03
2023
Закрытые трассы, забытый самолет и поджог автомобиля. Омск сегодня
26 декабря 2023, 14:47
На омской «трассе смерти» нашли труп дальнобойщика из Саратовской области
26 декабря 2023, 09:02
Погибла омичка. Ночью на «трассе смерти» случилась авария при участии трех детей
Несовершеннолетних и одного из водителей госпитализировали.
9 августа 2023, 06:16
Смертельное ДТП. На трассе Омск-Тюмень легковушка влетела в большегруз
У легкового автомобиля полностью смяло переднюю часть.
4 июля 2023, 10:28
В Омской области на «трассе смерти» в ДТП погибли два человека
Возможной причиной аварии могли стать туман и дымка от пожаров.
16 июня 2023, 05:29
Погиб водитель. Известны подробности ДТП со сгоревшими грузовиками в Омской области
В результате аварии погиб 37-летний водитель автомобиля «ГАЗель» из Ивановской области.
21 февраля 2023, 07:08
Есть погибшие. На трассе в Омской области столкнулись два грузовика
После ДТП оба автомобиля загорелись.
21 февраля 2023, 03:10
2022
На трассе смерти в Омской области столкнулись три большегруза
В результате аварии в больницу с множественными переломами госпитализирован потенциальный виновник ДТП.
27 декабря 2022, 06:24
На омской «трассе смерти» в ДТП на глазах у 33-летнего мужчины погиб его отец
26 декабря 2022, 08:45
На омской трассе произошло смертельное ДТП с участием фуры
Авария произошла на трассе Тюмень-Омск, которую также называют «трасса смерти».
24 декабря 2022, 04:59
На омской «трассе смерти» произошло жуткое ДТП с участием автобуса и фуры
В результате аварии водители автомобилей скончались на месте.
10 декабря 2022, 05:06
Туман на «трассе смерти» под Омском обернулся сразу тремя жесткими авариями
Все три аварии случились из-за плохой видимости.
13 сентября 2022, 05:00

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