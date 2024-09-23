gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Поджигатель

Выбрать дату
2024
Начало отопительного сезона, задержки самолетов и поджог вертолета. Омск сегодня
23 сентября, 15:03
Хотели разбогатеть. Два омских школьника подожгли вертолет по заданию неизвестного
23 сентября, 14:22
Жалоба не сработала. Омич получил 15 лет колонии за серию поджогов автомобилей
15 августа, 04:52
В Омской области сельчанин решил отомстить жене после ссоры и сжег ее машину
Жительница села в Омской области сообщила полицейским о поджоге автомобиля, оказалось, что пожар — дело рук ее мужа, который решил отомстить ей после ссоры.
29 июля, 13:48
5 млн ущерба. Житель Омской области дотла сжег суши-бар после ссоры с мужем владелицы
10 июля, 08:49
Огонь не пощадил никого. Омич поджег дом знакомой из-за обиды на ее сожителя
Региональный следком возбудил уголовное дело после поджога дома в СНТ «Кварц 1», выяснилось, что к смертельному происшествию причастен знакомый владельцев постройки.
20 июня, 08:41
Обиделся на выселение из отеля. Москвич поджег кабину фуры в Омске и попал под суд
Советский районный суд заключил под сражу москвича, который поджег кабину фуры владельца гостиницы. Ранее потерпевший выселил нарушителя из комнаты за неуплату.
13 июня, 12:30
Пьяный поджигатель, избиение школьника и аномальное похолодание. Омск сегодня
15 февраля, 13:49
2023
Закрытые трассы, забытый самолет и поджог автомобиля. Омск сегодня
26 декабря 2023, 14:47
Идет проверка. В Омске двое неизвестных подожгли автомобиль во дворе жилого дома
26 декабря 2023, 14:25
Поджог на железных путях, смертельный газ и неожиданное потепление. Омск сегодня
13 декабря 2023, 14:44
В Омской области мужчина сжег два трактора бывшего работодателя
Сумма ущерба составила больше 23 млн рублей.
16 мая 2023, 06:48
Поджог из мести. В Омске задержали мужчину, устроившего пожар в чужом гараже
Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
22 марта 2023, 04:43
Древесина, наркотики, рок-н-ролл. Сроки в тюрьме получила омская банда лесорубов
Судили жителей Омской области не только за незаконные рубки, но и за поджог дома и хранение наркотиков.
28 февраля 2023, 07:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика