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Трассы

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Ноябрь
Омичей призвали аккуратно ездить по трассам из-за опасной погоды
4 ноября, 10:06
Октябрь
В ночь на 1 ноября перекроют один из участков трассы Тюмень-Омск
31 октября, 12:49
Повышение цен, плачевное состояние трассы и спасение пенсионерки. Омск сегодня
30 октября, 14:38
Май
На участке трассы Тюмень-Омск снова перекрыли движение для большегрузов
О перекрытии участка федеральной автодороги сообщили в региональном УМВД, фуры не смогут ездить по 426 километру.
16 мая, 08:36
Апрель
«Не чувствовал боли». Выживший в жутком ДТП на трассе рассказал подробности спасения
30-летний Иван Саньков, единственный выживший в ДТП на трассе Тюмень-Омск, рассказал, как спасал людей из пламени.
12 апреля, 14:01
Февраль
Возросла опасность. Из-за сильнейшей метели на омских трассах перекрыли движение
14 февраля, 09:26
Январь
В Омской области ввели запрет на движение пассажирского транспорта
14 января, 09:27
Декабрь 2023
Закрытые трассы, забытый самолет и поджог автомобиля. Омск сегодня
26 декабря 2023, 14:47
Проезда нет! Трассы из Омской области перекрыли из-за мощного снегопада
25 декабря 2023, 09:52

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