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Перекрытые дороги

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2024
Автолюбителей предупредили о перекрытии участка дороги в Октябрьском округе Омска
В мэрии сообщили, что из-за проведения работ на теплосетях омичи не смогут ездить по участку дороги по улице 3-й Разъезд. Ограничения будут действовать с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября.
5 сентября, 13:30
Проезд запрещен. Омичам рассказали, какие улицы перекроют для проведения Дня города
30 июля, 12:55
Омичей предупредили о перекрытии центральной части города 16 июня. Публикуем схемы
5 июня, 04:15
Работы продолжаются. С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов
С 1 июля для проезда омичей станут доступны две полосы бульвара Архитекторов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
28 мая, 08:08
Во время проведения полумарафона в Омске перекроют движение на центральных улицах
16 мая, 11:30
В день мусульманского праздника Ураза-Байрам перекроют некоторые улицы Омска
5 апреля, 13:18
Стало известно, на каких центральных улицах Омска скоро нельзя будет парковаться
Дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, появятся на улице Тарской.
24 января, 09:56
2023
Закрытые трассы, забытый самолет и поджог автомобиля. Омск сегодня
26 декабря 2023, 14:47
Омичей предупредили о перекрытии участка дороги по улице 2-я Солнечная
13 декабря 2023, 09:53
Уже не удивление. Омские водители снова застряли в 9-балльных пробках
1 декабря 2023, 12:43
В Омске открыли движение по дороге, которая едва не сползла в реку
12 августа 2023, 05:05
Не только ради Аллеи олимпийцев. В центре Омска перекроют движение из-за Шторм-Феста
9 августа 2023, 11:19
Омичей предупредили, какие улицы будут перекрыты из-за празднования Дня города
1 августа 2023, 11:52
В омских Нефтяниках на выходные перекроют улицу 22 Апреля, а автобусы пустят в объезд
Там пройдут ремонтные работы на тепловых сетях.
21 июля 2023, 05:49
В День России в Омске перекроют дороги, а автобусы пустят в объезд
Ограничения движения затронут центральную часть города.
10 июня 2023, 08:52
В Омской области начали перекрывать ледовые переправы из-за потепления
Уже две переправы «закатали» и установили перед въездом запрещающие знаки. Пока в Омской области действует 7 ледовых переправ из 9.
24 марта 2023, 09:44
Ждать ли новых пробок? В Омске на подходе к Ленинградскому мосту ограничат движение
Ограничения будут действовать 4 месяца.
21 марта 2023, 07:59
Отдельное предупреждение. Омичам не позволят проезжать через ярмарку
По субботней ярмарке только пешком. Для омских автолюбителей опубликовали схему проезда около Ленинского рынка.
20 января 2023, 11:28
Путешествия на стоп. Дорогу в Казахстан из Омской области перекрыли из-за метели
В МЧС по Омской области предупредили о временном закрытии трассы, ведущей Омскую область из Казахстана, из-за погодных условий.
9 января 2023, 02:24
2022
Пострадали водители других машин. В Омске самосвал столкнулся с «универсалом»
Омичам пришлось объезжать ДТП по сугробам, потому что дорогу перекрыл самосвал, груженый снегом.
27 декабря 2022, 09:02

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