Перекрытые дороги

Автолюбителей предупредили о перекрытии участка дороги в Октябрьском округе Омска

В мэрии сообщили, что из-за проведения работ на теплосетях омичи не смогут ездить по участку дороги по улице 3-й Разъезд. Ограничения будут действовать с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября.