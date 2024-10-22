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Поджог

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Октябрь
«Диверсия» на железной дороге: в Омске задержали подозреваемого в поджоге
В Омске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования. По информации следствия, у него были связи с террористами.
22 октября, 05:59
Ущерб на 2 миллиона. Омич поджег машину и парикмахерскую из-за личной неприязни
В отношении мужчины завели уголовное дело, сейчас он находится под арестом.
4 октября, 04:54
Сентябрь
Кто-то поджег. В центре Омска загорелась дорогая иномарка
Из-за пламени пострадали сразу три автомобиля. Все они стояли рядом.
27 сентября, 10:11
В Омске юных подозреваемых в поджоге вертолета отправили в изолятор
24 сентября, 05:04
Начало отопительного сезона, задержки самолетов и поджог вертолета. Омск сегодня
23 сентября, 15:03
Хотели разбогатеть. Два омских школьника подожгли вертолет по заданию неизвестного
23 сентября, 14:22
Август
Жалоба не сработала. Омич получил 15 лет колонии за серию поджогов автомобилей
15 августа, 04:52
Июль
В Омской области сельчанин решил отомстить жене после ссоры и сжег ее машину
Жительница села в Омской области сообщила полицейским о поджоге автомобиля, оказалось, что пожар — дело рук ее мужа, который решил отомстить ей после ссоры.
29 июля, 13:48
Устроил пожар и сбежал. Житель Омской области из мести поджег дачу своей знакомой
11 июля, 08:24
5 млн ущерба. Житель Омской области дотла сжег суши-бар после ссоры с мужем владелицы
10 июля, 08:49
Июнь
Огонь не пощадил никого. Омич поджег дом знакомой из-за обиды на ее сожителя
Региональный следком возбудил уголовное дело после поджога дома в СНТ «Кварц 1», выяснилось, что к смертельному происшествию причастен знакомый владельцев постройки.
20 июня, 08:41
Обиделся на выселение из отеля. Москвич поджег кабину фуры в Омске и попал под суд
Советский районный суд заключил под сражу москвича, который поджег кабину фуры владельца гостиницы. Ранее потерпевший выселил нарушителя из комнаты за неуплату.
13 июня, 12:30
Март
Вложили сердце. Омич поджег будки бездомных собак в Амуре и попался полиции
14 марта, 09:09
Февраль
Пьяный поджигатель, избиение школьника и аномальное похолодание. Омск сегодня
15 февраля, 13:49
Поджег и ждал. Омичу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на убийство 3 человек
15 февраля, 07:05
Помогал Украине. Омича-террориста отправили в колонию за диверсию и госизмену
12 февраля, 11:51
Январь
В Омске задержали 16-летнего поджигателя, который действовал по наводке куратора
27 января, 06:56
Декабрь 2023
Протекающая крыша в детсаду, МКС и подробности диверсии. Омск сегодня
30 декабря 2023, 13:29
По наводке проукраинской организации. Стали известны подробности диверсии в Омске
30 декабря 2023, 07:19
Закрытые трассы, забытый самолет и поджог автомобиля. Омск сегодня
26 декабря 2023, 14:47

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