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Перекрытие дорог

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Ноябрь
Омичам рассказали о работе транспорта во время ремонта моста у Телецентра
14 ноября, 12:46
Сентябрь
Автолюбителей предупредили о перекрытии участка дороги в Октябрьском округе Омска
В мэрии сообщили, что из-за проведения работ на теплосетях омичи не смогут ездить по участку дороги по улице 3-й Разъезд. Ограничения будут действовать с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября.
5 сентября, 13:30
Август
В Омске запретят парковаться на центральных улицах: список мест
Из-за неправильной парковки в центре города образуется большое количество пробок. В департаменте транспорта решили запретить остановку в некоторых местах.
8 августа, 08:58
Июль
Проезд запрещен. Омичам рассказали, какие улицы перекроют для проведения Дня города
30 июля, 12:55
В Крестном ходе в честь Крещения Руси приняли участие 6,5 тысяч омичей
Виталий Хоценко сообщил приблизительное количество участников Крестного Хода, состоявшегося сегодня в Омске.
28 июля, 06:30
Временные неудобства. В Омске из-за празднования Сабантуя перекроют две улицы
По информации городской администрации, движение будет прекращено с 10 до 18 часов.
25 июля, 07:40
Под покровом ночи. В Омске перекроют на два дня метромост
Мост будут закрывать ночью, поэтому на движение транспорта это не должно сильно повлиять.
16 июля, 07:12
Июнь
Запрет от мэра. В Омске за парковку в особенном месте грозит штраф до полутора тысяч
Участок с запретом на остановку находится в районе 6-й Северной.
27 июня, 10:41
Омичей предупредили о перекрытии центральной части города 16 июня. Публикуем схемы
5 июня, 04:15
Май
Работы продолжаются. С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов
С 1 июля для проезда омичей станут доступны две полосы бульвара Архитекторов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
28 мая, 08:08
Во время проведения полумарафона в Омске перекроют движение на центральных улицах
16 мая, 11:30
Апрель
Временная схема. В Омске из-за велогонки автобусы №3 поедут по измененному маршруту
Изменения потребовались из-за перекрытия сразу нескольких участков дорог на Левобережье.
27 апреля, 03:34
В день мусульманского праздника Ураза-Байрам перекроют некоторые улицы Омска
5 апреля, 13:18
Март
От «Поворотной» ходят полупустые. В Омске представили расписание нового маршрута №28
25 марта, 05:33
Омские дорожные службы готовят улицы к перекрытию бульвара Архитекторов
Схемы движения на Левом берегу поменяются уже в это воскресенье, 24 марта.
22 марта, 12:32
24 марта в Омске изменятся схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта
21 марта, 08:43
В Омске с 24 марта начнут ремонтировать сложный перекресток бульвара Архитекторов
21 марта, 08:26
Январь
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
25 января, 08:18
До утра следующего дня. Сегодня ночью в Омске перекроют Ленинградский мост
24 января, 10:28
Стало известно, на каких центральных улицах Омска скоро нельзя будет парковаться
Дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, появятся на улице Тарской.
24 января, 09:56

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