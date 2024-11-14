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Перекрытие

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Ноябрь
Омичам рассказали о работе транспорта во время ремонта моста у Телецентра
14 ноября, 12:46
Октябрь
Проштрафились со сроками. В Омске не успели отремонтировать дорогу на 5-й Северной
3 октября, 05:01
«Солнечный хотят отрезать?»: омичи испугались предстоящего ремонта моста у Телецентра
3 октября, 02:30
Сентябрь
В Омске из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок проезжей части
В городской администрации омичей предупредили, что из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок улицы 3-я Транспортная, работы будут проводиться в два этапа.
10 сентября, 11:54
«Кто-то проклял». Омичи с Левобережья возмутились очередными «раскопками» дороги
8 сентября, 08:41
Автолюбителей предупредили о перекрытии участка дороги в Октябрьском округе Омска
В мэрии сообщили, что из-за проведения работ на теплосетях омичи не смогут ездить по участку дороги по улице 3-й Разъезд. Ограничения будут действовать с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября.
5 сентября, 13:30
Август
Омичи встали в большую пробку на Иртышской набережной из-за перекрытой дороги
21 августа, 06:11
В Омске запретят парковаться на центральных улицах: список мест
Из-за неправильной парковки в центре города образуется большое количество пробок. В департаменте транспорта решили запретить остановку в некоторых местах.
8 августа, 08:58
Июль
В Исилькуле сдвинули сроки строительства проблемной школы по просьбе подрядчика
31 июля, 09:16
Проезд запрещен. Омичам рассказали, какие улицы перекроют для проведения Дня города
30 июля, 12:55
Временные неудобства. В Омске из-за празднования Сабантуя перекроют две улицы
По информации городской администрации, движение будет прекращено с 10 до 18 часов.
25 июля, 07:40
Июнь
Омичей предупредили о перекрытии центральной части города 16 июня. Публикуем схемы
5 июня, 04:15
Май
Движение с перерывами. На трассе Тюмень-Омск вновь ограничили движение грузовиков
Необходимость в интервальных ограничениях движения тяжелой техники все еще сохраняется.
19 мая, 05:13
Во время проведения полумарафона в Омске перекроют движение на центральных улицах
16 мая, 11:30
Появились изменения. В Родительский день до омских кладбищ пустят 134 автобуса
2 мая, 06:32
Апрель
Маршрут омского автобуса №3 изменят на один день
27 апреля, 14:20
Имеем в виду. В Советском округе Омска перекроют Заозерные улицы
27 апреля, 11:39
Временная схема. В Омске из-за велогонки автобусы №3 поедут по измененному маршруту
Изменения потребовались из-за перекрытия сразу нескольких участков дорог на Левобережье.
27 апреля, 03:34
В день мусульманского праздника Ураза-Байрам перекроют некоторые улицы Омска
5 апреля, 13:18
Март
Вносят коррективы. В мэрии Омска рассказали об изменениях в трафике Левобережья
Первая неделя перекрытия бульвара Архитекторов показала необходимость внесения изменений в пешеходный и транспортный поток.
31 марта, 03:47

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