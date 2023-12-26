Зима правит. Омские трассы закрыли для пассажирского транспорта и легковушек

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В министерстве транспорта Омской области рассказали, что с 15:00 в регионе закрыты трассы. Ограничение ввели временно в связи с неблагоприятными метеоусловиями.
Сотрудники «Управления дорожного хозяйства Омской области» объявили запрет на движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. Он действует на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области.
Ограничение должны снять, предположительно, в 20:00. Отметим, что синоптики объявили, что в регионе будет в ближайшее время замерзающий дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед.