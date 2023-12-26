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Published Сегодня, 09:38

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Updated Сегодня, 09:43

иллюстрация

Зима правит. Омские трассы закрыли для пассажирского транспорта и легковушек

26 декабря 2023, 09:38
Фото: Город55
иллюстрация

Омские трассы закрыли для пассажирского транспорта и легковушек из-за бури

Ограничение будет действовать до конца дня, но метель может разгуляться сильнее.

В министерстве транспорта Омской области рассказали, что с 15:00 в регионе закрыты трассы. Ограничение ввели временно в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

Сотрудники «Управления дорожного хозяйства Омской области» объявили запрет на движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. Он действует на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области.

Ограничение должны снять, предположительно, в 20:00. Отметим, что синоптики объявили, что в регионе будет в ближайшее время замерзающий дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Ограничение движения#Метель#Новости#Непогода#Минтранс#Алина Ясинская
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