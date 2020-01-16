Привет!



Новогодние праздники закончились, и редакцию спрашивают: почему не выходят материалы в спецпроекте «Омск офигенный»? Будет ли что-то еще офигенное?



Отвечаем: проект закончился.



Мы же с самого начала ограничили его по времени и даже назвали такой формат сезоном. Честно отработали ноябрь-декабрь. В ущерб срочному концентрировались на важном, потому что журналистика — это не только новости о ДТП, точечной застройке района и уборке снега. Журналистика — это отражение действительности, а форму мы вольны выбирать. Спецпроект стал для нас многосерийным творческим исследованием, и теперь мы готовы поделиться выводами.



Пришло время собирать камни.





Перед проектом ставилось несколько задач:

