Тему мы назвали «Соседи» — о тех, кто годами живет рядом, а мы «и подумать не могли бы». Два месяца мы всматривались в окружающую реальность, пытаясь разглядеть неочевидное в привычном. Мы делали героями обычных людей, которые сами не ожидали, что их жизнь и взгляды могут быть кому-то интересны, и часто с трудом шли на контакт.
Функций у этого исследования было две. Первая — бытописательная: рассказать омичам про омичей, про разное восприятие мира, отношение к городу и к себе. Вторая — попытка понять через частные истории, почему омичи разочарованы (или нет) в Омске. А еще — в более широком смысле — это история про разные ценности и снятие барьеров в восприятии «других».
Мы постарались увидеть Омск глазами бомжей, мигрантов, 30-летних миллениалов, порвавших с традициями. Разных людей, о мире которых мы так мало знаем. Мы изучали ценности самых обычных горожан: составляли «моральный кодекс» омичей, исследовали их взгляды на любовь. Погружались в экосистему типичной многоэтажки, позволяя интерьерам квартир говорить за хозяев. Выпускали наружу «скелеты» из «шкафов сознания» в виде историй о паранормальном рядом. Рассуждали с психотерапевтами про феномен грустных мемов и вечного омского нытья.
Общей картинки не сложилось и сложиться не могло, потому что жизнь — как лоскутное одеяло. Но радует, что какие-то ее пласты мы подняли и поворошили.