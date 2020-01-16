Привет!

Новогодние праздники закончились, и редакцию спрашивают: почему не выходят материалы в спецпроекте «Омск офигенный»? Будет ли что-то еще офигенное?

Отвечаем: проект закончился.

Мы же с самого начала ограничили его по времени и даже назвали такой формат сезоном. Честно отработали ноябрь-декабрь. В ущерб срочному концентрировались на важном, потому что журналистика — это не только новости о ДТП, точечной застройке района и уборке снега. Журналистика — это отражение действительности, а форму мы вольны выбирать. Спецпроект стал для нас многосерийным творческим исследованием, и теперь мы готовы поделиться выводами.

Пришло время собирать камни.


Перед проектом ставилось несколько задач:
Это история не про статистические данные, а про атмосферу. Финишная прямая событий, которые привели нас к такому Омску, каким его знают омичи. Точка отсчета для будущих поколений.
Концептуальная
Экспертная
Цифры
Повеселиться
— Cтать доками в своих темах.
Война — лучшая школа для военного врача. Практикуясь в своей сфере, каждый автор повышал свой уровень экспертизы и увеличивал пул экспертов Города55.
— Нарисовать портрет Омска на излете 2010-х.
— Расширить ядро, увеличить глубину просмотров.
Еще расскажем про трафик. Чем длиннее материал, тем меньше он соберет просмотров. Конечно, зависит от тематики, эксклюзивности. Но в целом статистика доказывает, что короткий криминал прочитает больше людей, чем, например, обзор. На длинное чтение нужно дефицитное время. Мы это знаем, однако предположили, что длинные материалы, выстроенные в серию, будут читаться, ведь если понравился один текст из серии, вероятно, понравится и предыдущий, и последующий. В результате 29 текстов принесли нам около 110 тысяч просмотров. Много или мало? 110 тысяч просмотров может принести одна маленькая заметка про изнасилование. Но в среднем каждый материал принес больше, чем рядовая новость.


Иначе говоря, мы хотели, чтобы большее количество новых читателей Города55 снова возвращались на сайт, а также чтобы каждый посетитель читал большее количество материалов за один заход. Есть примерно миллион способов посчитать ядро аудитории, поэтому ни один точный показатель не даст понимания. В целом ядро осталось прежним с изменением в сторону небольшого увеличения. Глубина просмотра также сохранилась (2.27 просмотров на одного посетителя).
— Мы предполагали, что спецпроект станет увлекательным путешествием для нас самих.
Выбирали темы по душе и по плечу. В результате спецпроект стал для нас социальным обязательством (а профессиональные обязательства с нас никто не снимал — например, мы опубликовали «Помещиков и Кланы 2.0»). Воля вместо удовольствия. Но все, что написано без усердия, читается без удовольствия.
— Нарисовать портрет Омска на излете 2010-х. Это история не про статистические данные, а про атмосферу. Финишная прямая событий, которые привели нас к такому Омску, каким его знают омичи. Точка отсчета для будущих поколений.
Концептуальная
Экспертная
Цифры
Повеселиться
— Cтать доками в своих темах. Война — лучшая школа для военного врача. Практикуясь в своей сфере, каждый автор повышал свой уровень экспертизы и увеличивал пул экспертов Города55.
Еще расскажем про трафик. Чем длиннее материал, тем меньше он соберет просмотров. Конечно, зависит от тематики, эксклюзивности. Но в целом статистика доказывает, что короткий криминал прочитает больше людей, чем, например, обзор. На длинное чтение нужно дефицитное время. Мы это знаем, однако предположили, что длинные материалы, выстроенные в серию, будут читаться, ведь если понравился один текст из серии, вероятно, понравится и предыдущий, и последующий. В результате 29 текстов принесли нам около 110 тысяч просмотров. Много или мало? 110 тысяч просмотров может принести одна маленькая заметка про изнасилование. Но в среднем каждый материал принес больше, чем рядовая новость.
— Расширить ядро, увеличить глубину просмотров. Иначе говоря, мы хотели, чтобы большее количество новых читателей Города55 снова возвращались на сайт, а также чтобы каждый посетитель читал большее количество материалов за один заход. Есть примерно миллион способов посчитать ядро аудитории, поэтому ни один точный показатель не даст понимания. В целом ядро осталось прежним с изменением в сторону небольшого увеличения. Глубина просмотра также сохранилась (2.27 просмотров на одного посетителя).
— Мы предполагали, что спецпроект станет увлекательным путешествием для нас самих. Выбирали темы по душе и по плечу. В результате спецпроект стал для нас социальным обязательством (а профессиональные обязательства с нас никто не снимал — например, мы опубликовали «Помещиков и Кланы 2.0»). Воля вместо удовольствия. Но все, что написано без усердия, читается без удовольствия.
В итоге

Мы сделали, что хотели, — оставили представление об Омске и омичах конца 2019 года. Расширили коммуникацию, дико устали и не достигли плановых цифр. Повторим ли мы когда-нибудь это снова?
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автор темы, главред Город55
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