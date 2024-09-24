gorod55.ru
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Здание

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Сентябрь
Два зала на 130 мест. В Омске продают развлекательный комплекс за 14,5 млн рублей
24 сентября, 07:11
Теперь дороже. В Омске снова выставили на продажу заброшенное здание школы
20 сентября, 13:58
В центре Омска выставили на продажу 92-летний особняк с офисными помещениями
11 сентября, 07:52
Проект ремонта здания бывшего «Омскгражданпроекта» на улице Ленина прошел экспертизу
5 сентября, 10:23
«Стройбетон» намерен построить еще одну многоэтажку на Левобережье Омска
5 сентября, 06:30
Новое оборудование в госпиталь, дроны и выгодные предложения. Омск в воскресенье
1 сентября, 14:00
Август
В Омской области продают баню 1956 года постройки почти за 3 миллиона рублей
20 августа, 13:08
«Отличная инвестиция». В центре Омска за 34 млн продают здание бывшего детсада
Здание было построено в 1956 году. В 2011 году была проведена его полная реконструкция.
5 августа, 08:12
Июль
В Омске на Московке выставили на продажу банкетный зал «Евразия» за 50 млн
25 июля, 05:16
Минкульт потребовал от «Омского патриотического союза» спасти Пивзавод от разрушения
У здания обрушилась кирпичная кладка со стороны остановки общественного транспорта.
19 июля, 08:07
Провал. В Омске не нашлось покупателя для гостиницы-долгостроя у Телецентра
Аукцион признали несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки.
15 июля, 07:06
Уйдет с молотка. В Омске из-за банкротства за 85,5 млн продают отель «Разумовский»
4 июля, 10:05
Июнь
На омской Московке за 75 млн выставили на продажу банный клуб
6 июня, 04:57
В Стамбуле рухнула жилая «трехэтажка»: есть жертвы, под завалами остаются выжившие
Что стало причиной обрушения — неизвестно: местные жители не слышали звуки взрыва или хлопка, а губернатор Стамбула заявил, что дом рухнул «сам по себе».
2 июня, 08:57
Апрель
Мэр Сергей Шелест и прокурор Павел Попов проверили, как идет капремонт омских школ
12 апреля, 08:09
Спецпроект
Здесь хранилось золото Колчака: что скрывает Законодательное собрание Омской области
Законодательное собрание, как орган власти, в этом году отмечает 30-летний юбилей. Монументальное здание же было построено больше века назад. Город55 узнал его историю.
В Омской области выставили на продажу банкетный зал и магазин за 25 млн рублей
5 апреля, 07:13
Март
Дряхлые стены. В депстрое объяснили внезапное начало демонтажа омской гимназии №88
28 марта, 09:44
Награда нашла героя. Школьника, спасшего людей от теракта, поблагодарил «Спартак»
Футболисты отметили своего храброго болельщика памятными подарками.
24 марта, 12:26
Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы
18 марта, 10:49

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