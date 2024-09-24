gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 07:11

Published 24 сентября, 07:11

Modified 24 сентября, 07:13

Updated 24 сентября, 07:13

Иллюстрация

Два зала на 130 мест. В Омске продают развлекательный комплекс за 14,5 млн рублей

24 сентября 2024, 07:11
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 14,5 млн выставили на продажу банкетный зал «Купеческая усадьба»

Помещение находится в Порт-Артуре. Причины продажи бизнеса не указаны.

В омском Порт-Артуре на улице Гуртьевской Дивизии выставили на продажу банкетный зал «Купеческая усадьба». Общая площадь комплекса составляет 521 квадратный метр. Цена готового бизнеса — 14,5 млн рублей.

«Помещение разделено на две части. Первая состоит из входной группы с зоной ресепшена, двух банкетных залов, рассчитанных на 30 и 100 посадочных мест, комнаты для отдыха, комнаты для обслуживающего персонала, санузлов, кухни. Вторая часть состоит из небольшого банкетного зала и двух спальных номеров», — говорится в объявлении.

Также на участке расположены баня, зона для барбекю, летняя веранда. О причинах продажи бизнеса не сообщается.

СкриншотСкриншот

Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу коммерческое помещение с супермаркетом «Магнит». Его цена составляет 60 млн рублей.

В Омске за 60 млн выставили на продажу здание с супермаркетом «Магнит»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Ремонт#Омск#Отопление#Строительство#Продажа#Мероприятия#Водопровод#Здание#Баня#Территория#Ограждение#Электропроводка
Подпишитесь
Популярное