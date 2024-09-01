Новое оборудование в госпиталь, дроны и выгодные предложения. Омск в воскресенье

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Об этом стало известно из нового распоряжения Председателя Правительства РФ, Михаила Мишустина: в течение месяца Омская область получит 385 млн рублей, которые будут направлены на закупку различных медицинских изделий и оборудования — обновки не помешают даже перед переездом.
В ночь на 1 сентября сразу в 15 регионах России начали появляться тревожные вести: в небе были замечены дроны. Как сегодня рассказали в пресс-центре Минобороны РФ, ночью системы ПВО уничтожили больше 150 различных целей — беспилотников. Однако в некоторых областях предприятия понесли определенный урон, а аэропорты начали задерживать самолеты.
Соответствующие предложения наша редакция обнаружила на портале ГИС «Торги». И сейчас в Омске на аукционе есть пара лотов, способных заинтересовать определенный круг населения: земельный участок 450 кв.м и практически «целое» здание общежития — там уже 4,1 тыс «квадратов». Выбирать есть из чего, ну, а все подробности — по ссылке ниже.