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Новое оборудование в госпиталь, дроны и выгодные предложения. Омск в воскресенье

Новое оборудование в госпиталь, дроны и выгодные предложения. Омск в воскресенье

1 сентября 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Госпиталь ветеранов ожидает новое оборудование.

Об этом стало известно из нового распоряжения Председателя Правительства РФ, Михаила Мишустина: в течение месяца Омская область получит 385 млн рублей, которые будут направлены на закупку различных медицинских изделий и оборудования — обновки не помешают даже перед переездом.

На оснащение госпиталя ветеранов в Омске Михаил Мишустин выделил 385 млн рублей
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Новость №2. Опасность сверху.

В ночь на 1 сентября сразу в 15 регионах России начали появляться тревожные вести: в небе были замечены дроны. Как сегодня рассказали в пресс-центре Минобороны РФ, ночью системы ПВО уничтожили больше 150 различных целей — беспилотников. Однако в некоторых областях предприятия понесли определенный урон, а аэропорты начали задерживать самолеты.

Минобороны РФ: за минувшую ночь над регионами было сбито больше 150 БПЛА
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Новость №3. В Омске начали продажу «квадратов» у ОмГАУ.

Соответствующие предложения наша редакция обнаружила на портале ГИС «Торги». И сейчас в Омске на аукционе есть пара лотов, способных заинтересовать определенный круг населения: земельный участок 450 кв.м и практически «целое» здание общежития — там уже 4,1 тыс «квадратов». Выбирать есть из чего, ну, а все подробности — по ссылке ниже.

В Омске выставили на продажу общежитие и землю возле Аграрного университета
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#Илья Скобин#Недвижимость#Омск#Аукцион#Медицина#Земельный участок#Минобороны#Итоги дня#Михаил Мишустин#Здание#Тревога#Оборудование#Госпиталь#ОмГАУ#Авиация#ПВО
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