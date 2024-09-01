Новое оборудование в госпиталь, дроны и выгодные предложения. Омск в воскресенье

Соответствующие предложения наша редакция обнаружила на портале ГИС «Торги». И сейчас в Омске на аукционе есть пара лотов, способных заинтересовать определенный круг населения: земельный участок 450 кв.м и практически «целое» здание общежития — там уже 4,1 тыс «квадратов». Выбирать есть из чего, ну, а все подробности — по ссылке ниже.