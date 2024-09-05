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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

Здание находится на пересечении улиц Ленина и Музейной

Проект ремонта здания бывшего «Омскгражданпроекта» на улице Ленина прошел экспертизу

5 сентября 2024, 10:23
Фото: Яндекс Карты
Здание находится на пересечении улиц Ленина и Музейной
Здание принадлежало старейшему проектному институту в Омске.

Как стало известно Городу55, в Омске проект реконструкции здания по адресу улица Ленина, 10а прошел экспертизу. Положительное заключение 2 сентября выдала компания «Архстройэксперт».

Здание ранее принадлежало проектному институту «Омскгражданпроект». Предприятие работало с 1935 года. В институте спроектировали библиотеку имени Пушкина, Областную клиническую больницу, гостиницу «Турист», театр «Арлекин», Успенский собор и другие здания. Офисы организации располагались в основном на улице Некрасова, 3. В феврале нынешнего года институт ликвидировали.

Документы по проекту реконструкции подготовила фирма «Акцентпроект». Реконструкцией здания собирается заняться АО «Бизнес-центр „Архитектор“». Согласно данным Rusprofile, компания-застройщик была зарегистрирована в сентябре 2023 года, руководителем является Андрей Фадеев.

Ранее Город55 рассказывал, что компания «Стройбетон» планирует построить на Левобережье еще один многоэтажный дом. Проект уже прошел экспертизу.

«Стройбетон» намерен построить еще одну многоэтажку на Левобережье Омска
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