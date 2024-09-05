Проект ремонта здания бывшего «Омскгражданпроекта» на улице Ленина прошел экспертизу

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Как стало известно Городу55, в Омске проект реконструкции здания по адресу улица Ленина, 10а прошел экспертизу. Положительное заключение 2 сентября выдала компания «Архстройэксперт».
Здание ранее принадлежало проектному институту «Омскгражданпроект». Предприятие работало с 1935 года. В институте спроектировали библиотеку имени Пушкина, Областную клиническую больницу, гостиницу «Турист», театр «Арлекин», Успенский собор и другие здания. Офисы организации располагались в основном на улице Некрасова, 3. В феврале нынешнего года институт ликвидировали.
Документы по проекту реконструкции подготовила фирма «Акцентпроект». Реконструкцией здания собирается заняться АО «Бизнес-центр „Архитектор“». Согласно данным Rusprofile, компания-застройщик была зарегистрирована в сентябре 2023 года, руководителем является Андрей Фадеев.
Ранее Город55 рассказывал, что компания «Стройбетон» планирует построить на Левобережье еще один многоэтажный дом. Проект уже прошел экспертизу.