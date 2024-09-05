Проект ремонта здания бывшего «Омскгражданпроекта» на улице Ленина прошел экспертизу

Здание ранее принадлежало проектному институту «Омскгражданпроект». Предприятие работало с 1935 года. В институте спроектировали библиотеку имени Пушкина, Областную клиническую больницу, гостиницу «Турист», театр «Арлекин», Успенский собор и другие здания. Офисы организации располагались в основном на улице Некрасова, 3. В феврале нынешнего года институт ликвидировали.