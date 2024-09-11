В центре Омска выставили на продажу 92-летний особняк с офисными помещениями

Posted 11 сентября, 07:52
Published 11 сентября, 07:52
Modified 11 сентября, 07:54
Updated 11 сентября, 07:54
В Омске на улице Фрунзе, 91 выставили на продажу двухэтажный особняк 1932 года постройки. Здание расположено напротив торгового комплекса «Флагман» со стороны сквера имени Казанника. Цена составляет 14 млн рублей.
«К земельному участку примыкает большая парковка. Рядом находятся центры, бизнес центры и жилые дома. Все городские коммуникации, собственный теплоузел. Несколько входов. Есть возможность покупки рядом стоящего дома №89», — говорится в объявлении.
Общая площадь помещений равна 192 «квадратам». Согласно открытым источникам, в здании сейчас расположены юридические фирмы, агентство недвижимости, страховая компания, ногтевая студия и центр детекции лжи.
Ранее Город55 рассказывал, что в селе Надеждино выставили на продажу базу отдыха «Отрадная» за 47 млн рублей. Общая площадь помещений составляет 450 квадратных метров.