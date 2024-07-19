Минкульт потребовал от «Омского патриотического союза» спасти Пивзавод от разрушения

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Министерство культуры Омской области потребовало от «Омского патриотического союза» принять меры по исключению дальнейшего разрушения стен здания Волочаевского пивзавода. Вчера, 18 июля, у памятника архитектуры частично посыпалась кирпичная кладка со стороны остановки «По требованию».
Здание находится в безвозмездной аренде у «Омского патриотического союза».
«В 2023 году ввиду неисполнения требований охранного обязательства министерством культуры Омской области подано исковое заявление с требованием обязать пользователя объекта провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Судебные инстанции поддержали указанные требования и вынесли решение, в котором установили, что пользователь обязан провести работ по сохранению здания до июля 2026 года», — сообщили в минкульте.
Волочаевский пивзавод построили в конце 19 века. Ранее омский историк Игорь Коновалов рассказал Городу55, что памятник архитектуры остро нуждается в реконструкции. Особые опасения вызывает заводская труба, с которой падают кирпичи на автостоянку.