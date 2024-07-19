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Стена пивзавода разрушилась со стороны остановки общественного транспорт

Минкульт потребовал от «Омского патриотического союза» спасти Пивзавод от разрушения

19 июля 2024, 08:07
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Стена пивзавода разрушилась со стороны остановки общественного транспорт
У здания обрушилась кирпичная кладка со стороны остановки общественного транспорта.

Министерство культуры Омской области потребовало от «Омского патриотического союза» принять меры по исключению дальнейшего разрушения стен здания Волочаевского пивзавода. Вчера, 18 июля, у памятника архитектуры частично посыпалась кирпичная кладка со стороны остановки «По требованию».

Здание находится в безвозмездной аренде у «Омского патриотического союза».

«В 2023 году ввиду неисполнения требований охранного обязательства министерством культуры Омской области подано исковое заявление с требованием обязать пользователя объекта провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Судебные инстанции поддержали указанные требования и вынесли решение, в котором установили, что пользователь обязан провести работ по сохранению здания до июля 2026 года», — сообщили в минкульте.

Волочаевский пивзавод построили в конце 19 века. Ранее омский историк Игорь Коновалов рассказал Городу55, что памятник архитектуры остро нуждается в реконструкции. Особые опасения вызывает заводская труба, с которой падают кирпичи на автостоянку.

В центре Омска рухнула стена Волочаевского пивзавода
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#Евгений Игишев#Омск#Закон#Стена#Охрана#Здание#Обрушение#Пивзавод#Территория#Министерство культуры#Исковое заявление#Объект культурного наследия#Российская Федерация
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В центре Омска рухнула стена Волочаевского пивзавода
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