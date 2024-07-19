Минкульт потребовал от «Омского патриотического союза» спасти Пивзавод от разрушения

Волочаевский пивзавод построили в конце 19 века. Ранее омский историк Игорь Коновалов рассказал Городу55, что памятник архитектуры остро нуждается в реконструкции. Особые опасения вызывает заводская труба, с которой падают кирпичи на автостоянку.