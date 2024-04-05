В Омской области выставили на продажу банкетный зал и магазин за 25 млн рублей

Posted 5 апреля, 07:13
Published 5 апреля, 07:13
Modified 5 апреля, 07:18
Updated 5 апреля, 07:18
В Полтавском районе Омской области выставили на продажу готовый бизнес — банкетный зал и магазин. Общая площадь помещений составляет 665 квадратных метров, цена — 24,8 млн рублей. Бизнес находится в селе Ольгино на улице Победы.
«Продается готовый бизнес со всем оборудованием (стеллажи в магазине, столы и стулья в банкетном зале и т. д.). Здание отдельно стоящее, в котором расположен магазин (50 м²), банкетный зал на 150 человек (один на все село, пользуется спросом), пекарня, складские и подсобные помещения», — говорится в объявлении.
Причины продажи банкетного зала и магазина «Надежда» не указаны. Согласно данным Rusprofile, бизнес принадлежит индивидуальному предпринимателю Анатолию Вишне.
Ранее Город55 рассказывал, что в центре Омска планируют открыть бар, рассчитанный на аудиторию 21+.