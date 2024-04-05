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Posted 5 апреля, 07:13

Published 5 апреля, 07:13

Modified 5 апреля, 07:18

Updated 5 апреля, 07:18

Иллюстрация

В Омской области выставили на продажу банкетный зал и магазин за 25 млн рублей

5 апреля 2024, 07:13
Фото: 1MI
Иллюстрация
Готовый бизнес находится в Полтавском районе. Общая площадь помещений составляет 665 квадратных метров.

В Полтавском районе Омской области выставили на продажу готовый бизнес — банкетный зал и магазин. Общая площадь помещений составляет 665 квадратных метров, цена — 24,8 млн рублей. Бизнес находится в селе Ольгино на улице Победы.

«Продается готовый бизнес со всем оборудованием (стеллажи в магазине, столы и стулья в банкетном зале и т. д.). Здание отдельно стоящее, в котором расположен магазин (50 м²), банкетный зал на 150 человек (один на все село, пользуется спросом), пекарня, складские и подсобные помещения», — говорится в объявлении.

Причины продажи банкетного зала и магазина «Надежда» не указаны. Согласно данным Rusprofile, бизнес принадлежит индивидуальному предпринимателю Анатолию Вишне.

Ранее Город55 рассказывал, что в центре Омска планируют открыть бар, рассчитанный на аудиторию 21+.

Заведение «21+». В центре Омска планируют открыть новый бар
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