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Здание на улице 20 лет РККА, 17к1

«Отличная инвестиция». В центре Омска за 34 млн продают здание бывшего детсада

5 августа 2024, 08:12
Фото: Сайт объявлений «Авито»
Здание на улице 20 лет РККА, 17к1

В центре Омска выставили на продажу здание бывшего детсада за 34 млн рублей

Здание было построено в 1956 году. В 2011 году была проведена его полная реконструкция.

В Омске выставили на продажу здание с большим земельным участком, которое находится на улице 20 лет РККА, 17к1. В объявлении указано, что это «отличная инвестиция», стоимость которой составляет 34 млн рублей.

Планировка здания функционально разделена на три группы помещений площадью по 100 квадратных метров каждая, а также хозяйственный блок и административные помещения. Помимо этого, будущего владельца ждет огороженная территория с видеонаблюдением и оборудованная спортивная площадка со специальным покрытием.

Здание на улице 20 лет РККА, 17к1Здание на улице 20 лет РККА, 17к1
Здание на улице 20 лет РККА, 17к1
Фото: Сайт объявлений «Авито»

По словам собственника, в 2011 году в здании провели капитальный ремонт высокого качества: заменены все коммуникации, электропроводка, трубы и крыша. Здание и прилегающая территория использовались в качестве частного детского сада.

Напомним, что здание уже выставляли на продажу в 2020 году, но тогда его стоимость составляла 56 млн рублей.

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