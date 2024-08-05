«Отличная инвестиция». В центре Омска за 34 млн продают здание бывшего детсада

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Омске выставили на продажу здание с большим земельным участком, которое находится на улице 20 лет РККА, 17к1. В объявлении указано, что это «отличная инвестиция», стоимость которой составляет 34 млн рублей.
Планировка здания функционально разделена на три группы помещений площадью по 100 квадратных метров каждая, а также хозяйственный блок и административные помещения. Помимо этого, будущего владельца ждет огороженная территория с видеонаблюдением и оборудованная спортивная площадка со специальным покрытием.
По словам собственника, в 2011 году в здании провели капитальный ремонт высокого качества: заменены все коммуникации, электропроводка, трубы и крыша. Здание и прилегающая территория использовались в качестве частного детского сада.
Напомним, что здание уже выставляли на продажу в 2020 году, но тогда его стоимость составляла 56 млн рублей.