«Отличная инвестиция». В центре Омска за 34 млн продают здание бывшего детсада

Планировка здания функционально разделена на три группы помещений площадью по 100 квадратных метров каждая, а также хозяйственный блок и административные помещения. Помимо этого, будущего владельца ждет огороженная территория с видеонаблюдением и оборудованная спортивная площадка со специальным покрытием.