Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы

Причин, по которых один город стремится ввысь, а другой этого не делает, очень много. Большое значение имеют географические условия. Например, Екатеринбург, в котором 12671 здание выше 20 этажей, находится на сложном рельефе и окружен горами, поэтому вширь ему разрастаться тяжело. В то время как Омск, расположенный на плоской степной равнине, может разрастаться в любую сторону — по горизонтали, что мы активно и наблюдаем в последние годы.