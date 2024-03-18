Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
О высотном строительстве и возможности его реализации в Омске рассуждают не первый год. Причин, по которым появление высоток в городе — все еще редкость, много: аэропорт, расположенный в черте города, инженерные коммуникации, которые не способны выдержать такие объекты, обезображивание облика городской среды. В разные годы архитекторы называли доминирующей ту или иную причину, и неизменно соглашались: Омск к высоткам не готов.
Так, в 2013 году академик архитектуры РАН Альберт Каримов на конференции «Архитектурный облик нашего города вчера, сегодня, завтра» заявил, что высотные здания уродуют облик городской среды. Главным направлением в развитии омского градостроительства он предлагал сделать именно малоэтажную застройку.
«Уже во многих странах наличие в доме общей лестничной клетки считается ущербной планировочной структурой. Нас призывают строить 50-этажные дома. Это же ужас! Мы и 5 этажей не можем обслужить. Никто не думает о том, что вся эта высотная недвижимость „садится“ на подземные коммуникационные сети и рушит их», — высказывался архитектор.
Чуть позднее, в сентябре 2015-го, занимавший на тот момент пост главного архитектора в институте «Омскгражданпроект» Богдан Мрыглод главным сдерживающим фактором называл именно наличие аэропорта в черте города. Вынести его за пределы города планировалась еще по генплану 1970 года, пока этого не будет сделано, строительство высоток в Омске сведено к минимуму.
Как отметил в разговоре с корреспондентом Города55 гендиректор «ИТП „Град“ Илья Бальцер, все города по-разному формируются и растут.
«Мне кажется, заведомо неверным подход, когда кто-нибудь говорит, что есть некое видение идеального города, и вот именно таким должны быть все города. Например, есть Дубай с высочайшими сплошными небоскребами. Но есть и такие города как Прага: он низкий, там нет ни одного небоскреба. Прага хуже Дубая? Нет, она просто другая», — считает Бальцер.
Причин, по которых один город стремится ввысь, а другой этого не делает, очень много. Большое значение имеют географические условия. Например, Екатеринбург, в котором 12671 здание выше 20 этажей, находится на сложном рельефе и окружен горами, поэтому вширь ему разрастаться тяжело. В то время как Омск, расположенный на плоской степной равнине, может разрастаться в любую сторону — по горизонтали, что мы активно и наблюдаем в последние годы.
«Мы используем такой термин как плотность — количество людей, проживающих на гектаре в среднем. Омск — очень низкоплотный город. Так сложилось. Сама территория города очень большая относительно численности населения, у нас есть масса территорий частного сектора, территории природных заповедников, просто пустынные, очень много земли в городе», — рассказал Илья Бальцер.
Строительство высоток — хороший инструмент для городов, ограниченных в территории. На одном гектаре в итоге, по словам директора ИТП «Град, возникает очень много жилых, офисных и каких-либо еще функций.
Высокая плотность чаще всего дает близость различной инфраструктуры: чем плотнее расположены здания, тем в среднем будет ближе дойти от небоскреба до школы или, например, магазина. Вместе с тем, такая плотность занимает пространство, а значит, на одного человека, скорее всего, будет меньше пространства улицы, меньше места для парковки автомобиля. Получится высоко интенсивная территория.
«В противовес возьмем низкоплотную территорию. Придется дальше идти до магазина, детского сада. Домики более низкие: соответственно они занимают больше пространства. Это будет более тихий, спокойный район. Думаю, есть люди, которым нравится больше первый вариант, и есть те, кому ближе второй вариант с малоэтажным строительством», — сообщил Илья Бальцер.
Ориентировочно в 2028 году в Омске должны исчезнуть нормативные ограничения, заданные действующим аэропортом Омск-Центральный и необходимые для нормальной работы радаров и безопасной посадки самолетов. Сейчас аэропорт своими приаэродромными зонами покрывает около 70-80% территории. Когда аэропорт «Омск-Федоровка» построят, проблема исчезнет, однако это не значит, что застройщики сразу ринутся возводить небоскребы.
«Будет ли на это спрос? Высотное строительство не самое дешевое. Оно эффективно тогда, когда у вас очень высокая стоимость земли, и вам хочется на относительно небольшой земельный участок „воткнуть“ побольше квадратных метров. Но в Омске много земли, и омская земля относительно соседних регионов (Новосибирска, Тюмени, Екатеринбурга) недорогая. Зачем тратить деньги на дорогущее лифтовое оборудование, дорогущие различные инженерные вещи, дорогую стройку, если можно взять больше земли и построить те же самые объемы, но не в вертикали, а в горизонтали», — отметил Бальцер.
Руководитель института «Град» однозначно выступил против высотного строительства в центре Омска. Эту сложившуюся историческую застройку, по его мнению, было бы хорошо сохранить для себя и будущих поколений. А вот на освободившейся территории нынешнего аэропорта, если это будет экономически целесообразно, вполне можно построить Омск-сити со 100-метровыми небоскребами.
«У нас с вами тогда будет два города. И у жителей Омска будет возможность выбрать, где они хотят жить. Это отличная история. А может быть там что-то другое решат сделать. Здесь должен решать рынок и спрос», — уточнил руководитель «Града».
Как видим, в Омске высокие здания — большая редкость. Самым высоким сооружением, например, является дымовая труба ТЭЦ-5 (275 метров), которую построили в 1976 году. А самым высоким зданием все еще остается омский элеватор. Находится он в Старом Кировске, а его высота составляет 72 метра, что аналогично 24-этажному дому. Если говорить о жилой застройке, то топ самых высоких зданий выглядит следующим образом:
Первое место — ЖК «Высоцкий» на Сенной, 30 на берегу Оми. Дом состоит из двух жилых секций высотой от 19 до 23 этажей, которые рассчитаны на 134 квартиры. В цокольном и на первом этаже дома находится автопарковка на 98 машиномест: от жилой части ее отделили техническим этажом. Высотку ввели в эксплуатацию в 2016 году, строительством занималась компания «Трест-5».
Второе место — комплекс домов на Взлетной, 11, 13 и 15 в Кузьминках. Расположенные в ряд дома сдали в 2020–2021 годах. В высоту они достигают 22 этажей. Застройщиком выступил «СибГрад» Алексея Певнева.
Третье место — ЖК «Ласточкино гнездо» на Кемеровской, 24. Представляет собой 21-этажный дом, рассчитанный всего на 70 квартир площадью от 70,7 до 160 кв. м. Эту высотку в 2012 году также построил «Трест-5» Бориса Медведева.
Напомним, что на месте действующего аэропорта, из-за которого Омск не может развиваться на полную мощность, можно построить 4 млн кв. м жилья. На освободившихся 600 га территории с появлением новых домов рассчитывают расселить больше 10 тысяч человек.