Уйдет с молотка. В Омске из-за банкротства за 85,5 млн продают отель «Разумовский»

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В Омске на улице Андрианова выставили на продажу отель «Разумовский». Начальная цена составляет 85,5 млн рублей и каждые 3 дня будет снижаться на 4 млн. Гостиницу с земельным участком и имуществом продают в связи с банкротством юридического лица.
В гостинице 18 номеров, в которых могут разместиться до 38 человек. Стоимость проживания — от 4670 до 11500 рублей за сутки. Комнаты оборудованы мебелью и техникой. В гостинице есть ресторан и конференц-зал. Общая площадь помещений составляет 633 квадратных метра, участка — почти 3,3 тысячи «квадратов».
На сайте отеля указано, что бизнесом владеет индивидуальный предприниматель Марина Айкалова.
Ранее Город55 сообщал, что омские власти выделили 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш». Речь идет о постояльцах из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.