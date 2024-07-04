Уйдет с молотка. В Омске из-за банкротства за 85,5 млн продают отель «Разумовский»

В гостинице 18 номеров, в которых могут разместиться до 38 человек. Стоимость проживания — от 4670 до 11500 рублей за сутки. Комнаты оборудованы мебелью и техникой. В гостинице есть ресторан и конференц-зал. Общая площадь помещений составляет 633 квадратных метра, участка — почти 3,3 тысячи «квадратов».