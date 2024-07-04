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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

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Уйдет с молотка. В Омске из-за банкротства за 85,5 млн продают отель «Разумовский»

4 июля 2024, 10:05
Фото: 1MI
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В Омске за 85,5 млн выставили на продажу обанкротившийся отель «Разумовский»

Гостиница находится на улице Андрианова. В ней 18 номеров от стандартного до улучшенного люкса.

В Омске на улице Андрианова выставили на продажу отель «Разумовский». Начальная цена составляет 85,5 млн рублей и каждые 3 дня будет снижаться на 4 млн. Гостиницу с земельным участком и имуществом продают в связи с банкротством юридического лица.

В гостинице 18 номеров, в которых могут разместиться до 38 человек. Стоимость проживания — от 4670 до 11500 рублей за сутки. Комнаты оборудованы мебелью и техникой. В гостинице есть ресторан и конференц-зал. Общая площадь помещений составляет 633 квадратных метра, участка — почти 3,3 тысячи «квадратов».

На сайте отеля указано, что бизнесом владеет индивидуальный предприниматель Марина Айкалова.

Ранее Город55 сообщал, что омские власти выделили 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш». Речь идет о постояльцах из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Омские власти потратят 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш»
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Омская область#Продажа#Банкротство#Земельный участок#Гостиница#Здание
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