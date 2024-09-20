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Posted 20 сентября, 13:58

Published 20 сентября, 13:58

Modified 20 сентября, 14:03

Updated 20 сентября, 14:03

Администрация Омска выставила на продажу заброшенное здание школы за 11 млн

Теперь дороже. В Омске снова выставили на продажу заброшенное здание школы

20 сентября 2024, 13:58
Фото: 1MI

Администрация Омска выставила на продажу заброшенное здание школы за 11 млн

Пустующую школу на улице Свободы снова продают, на этот раз за 11,9 млн, в первый раз цена была меньше на 361 тыс рублей.

Администрация снова выставила на продажу заброшенную школу на улице Свободы, 157, соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Шелест вчера, 19 сентября. Начальная цена здания составляет 14, 778 млн рублей, выкупная стоимость же равна 11, 985 млн. Интересно, что на первых торгах лот стоил на 361 тысячу меньше — 11,624 млн рублей.

Напомним, что школа пустует с 2015 года. Будущий владелец постройки может использовать ее в различных целях: на территории можно будет открыть торговый центр, магазин, рынок, отель, заведение общественного питания или объект делового управления.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Продажа#Новости#Здание#Омская школа#Заброшенное здание
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