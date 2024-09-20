Теперь дороже. В Омске снова выставили на продажу заброшенное здание школы

Posted 20 сентября, 13:58
Published 20 сентября, 13:58
Modified 20 сентября, 14:03
Updated 20 сентября, 14:03
Администрация снова выставила на продажу заброшенную школу на улице Свободы, 157, соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Шелест вчера, 19 сентября. Начальная цена здания составляет 14, 778 млн рублей, выкупная стоимость же равна 11, 985 млн. Интересно, что на первых торгах лот стоил на 361 тысячу меньше — 11,624 млн рублей.
Напомним, что школа пустует с 2015 года. Будущий владелец постройки может использовать ее в различных целях: на территории можно будет открыть торговый центр, магазин, рынок, отель, заведение общественного питания или объект делового управления.