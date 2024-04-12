Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Сергей Шелест и Павел Попов

Мэр Сергей Шелест и прокурор Павел Попов проверили, как идет капремонт омских школ

12 апреля 2024, 08:09
Фото: Владимир Казионов / Администрация Омска
Сергей Шелест и Павел Попов
Мэр посетил три школы, которые стали участниками президентского проекта по капитальному ремонту. В этих школах уже завершили демонтажные работы и скоро приступят к ремонту фасадов, крыш и окон.

В пресс-службе омской мэрии рассказали о том, как реализуется президентский проект по капитальному ремонту школ. Мэр Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов посетили каждую из этих школ.

Так на Левом берегу в школе № 21 капремонт проводит ООО «Омск Сайдинг Инвест». С момента начала работ был достигнут прогресс: демонтажные работы завершены, а с наступлением стабильных положительных температур строители займутся фасадом, крышей и окнами. Также сейчас решается вопрос сохранения зеленых насаждений, в частности елей на территории школы. Мэр Шелест отметил, что в целом картина позитивная.

капремонт школкапремонт школ
капремонт школкапремонт школ
капремонт школ
Фото: Владимир Казионов / Администрация Омска

Школой № 133 в Советском округе занимается компания «АТ-Строй». Здание 1965 года было в плохом состоянии, и благодаря поддержке Владимира Путина появилась возможность его отремонтировать. Сейчас ведутся работы по укреплению стен и демонтажу старой кровли. Подрядчик понимает, что скорость работ должна быть в балансе с их качеством.

капремонт школкапремонт школ
капремонт школкапремонт школ
капремонт школ
Фото: Владимир Казионов / Администрация Омска

В Центральном округе работает компания «ДАНстрой», знакомая омичам по капремонту школы № 3. Онако школа № 91, за которую взялась компания, достаточно проблемная. Сейчас проектировщики думают, как придать конструкции необходимую жесткость.

«В целом, могу сказать, что каждая школа уникальна, и в каждом конкретном случае приходится принимать определенные решения, чтобы получить хороший результат, который не только порадует глаз, но, в первую очередь, будет безопасным для наших детей и педагогов», — отметил мэр Шелест.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об итогах конкурса муниципальных грантов
Узнать подробнее
#Общество#Образование#Качество#Ремонт#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Безопасность#Дети#Капитальный ремонт#Новости#Сергей Шелест#Здание#Педагоги#Кровля
Подпишитесь
Здесь хранилось золото Колчака: что скрывает Законодательное собрание Омской области
Сегодня, 04:00
В Омске утвердили концепцию украшения города к Дню победы
Сегодня, 09:15
Снег и ветер. Омичей предупредили о приближении неблагоприятных погодных условий
Вчера, 12:08
Вмешался следком. Из-за трещин в омских домах завели уголовное дело о халатности
Сегодня, 03:12
Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке
Сегодня, 06:27
«Какой объем воды. Жесть!» На реке под Омском прорвало дамбу и затопило дачи
Сегодня, 04:28
"