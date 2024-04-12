Мэр Сергей Шелест и прокурор Павел Попов проверили, как идет капремонт омских школ

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В пресс-службе омской мэрии рассказали о том, как реализуется президентский проект по капитальному ремонту школ. Мэр Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов посетили каждую из этих школ.
Так на Левом берегу в школе № 21 капремонт проводит ООО «Омск Сайдинг Инвест». С момента начала работ был достигнут прогресс: демонтажные работы завершены, а с наступлением стабильных положительных температур строители займутся фасадом, крышей и окнами. Также сейчас решается вопрос сохранения зеленых насаждений, в частности елей на территории школы. Мэр Шелест отметил, что в целом картина позитивная.
Школой № 133 в Советском округе занимается компания «АТ-Строй». Здание 1965 года было в плохом состоянии, и благодаря поддержке Владимира Путина появилась возможность его отремонтировать. Сейчас ведутся работы по укреплению стен и демонтажу старой кровли. Подрядчик понимает, что скорость работ должна быть в балансе с их качеством.
В Центральном округе работает компания «ДАНстрой», знакомая омичам по капремонту школы № 3. Онако школа № 91, за которую взялась компания, достаточно проблемная. Сейчас проектировщики думают, как придать конструкции необходимую жесткость.
«В целом, могу сказать, что каждая школа уникальна, и в каждом конкретном случае приходится принимать определенные решения, чтобы получить хороший результат, который не только порадует глаз, но, в первую очередь, будет безопасным для наших детей и педагогов», — отметил мэр Шелест.