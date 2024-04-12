Мэр Сергей Шелест и прокурор Павел Попов проверили, как идет капремонт омских школ

Так на Левом берегу в школе № 21 капремонт проводит ООО «Омск Сайдинг Инвест». С момента начала работ был достигнут прогресс: демонтажные работы завершены, а с наступлением стабильных положительных температур строители займутся фасадом, крышей и окнами. Также сейчас решается вопрос сохранения зеленых насаждений, в частности елей на территории школы. Мэр Шелест отметил, что в целом картина позитивная.