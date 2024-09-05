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«Стройбетон» намерен построить еще одну многоэтажку на Левобережье Омска

5 сентября 2024, 06:30
Фото: 1MI
Иллюстрация
Проект здания прошел экспертизу. Дом планируют возвести на пересечении улиц Шаронова и Перелета.

Как стало известно Городу55, проект многоэтажного дома на пересечении улиц Перелета и Шаронова прошел экспертизу. Положительное заключение сегодня, 5 сентября, выдало ООО «Базис».

Техническим заказчиком проекта выступило СМУ-5 «Стройбетон-Восточное». Здание собирается возводить СМУ-11 «Стройбетон-Южное», учредителем которого является Олег Золотов.

Отметим, что «Стройбетон» на пересечении Перелета и Шаронова сейчас строит жилой комплекс «Гармония».

На пересечении улиц Перелета и Шаронова сейчас возводят ЖК «Гармония»На пересечении улиц Перелета и Шаронова сейчас возводят ЖК «Гармония»
На пересечении улиц Перелета и Шаронова сейчас возводят ЖК «Гармония»
Фото: 2Гис

Ранее Город55 сообщал, что в Омске в районе 21-й Амурской построят новый большой ЖК «Зеленый сад». Застройщику выдали разрешение на строительство первого многоэтажного дома. Известно, что в нем будет 268 квартир.

В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»
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#Евгений Игишев#Бизнес#Строительство#Проект#Экспертиза#Здание#Дом#Многоэтажный дом#Жилой комплекс
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