«Стройбетон» намерен построить еще одну многоэтажку на Левобережье Омска

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:31
Как стало известно Городу55, проект многоэтажного дома на пересечении улиц Перелета и Шаронова прошел экспертизу. Положительное заключение сегодня, 5 сентября, выдало ООО «Базис».
Техническим заказчиком проекта выступило СМУ-5 «Стройбетон-Восточное». Здание собирается возводить СМУ-11 «Стройбетон-Южное», учредителем которого является Олег Золотов.
Отметим, что «Стройбетон» на пересечении Перелета и Шаронова сейчас строит жилой комплекс «Гармония».
Ранее Город55 сообщал, что в Омске в районе 21-й Амурской построят новый большой ЖК «Зеленый сад». Застройщику выдали разрешение на строительство первого многоэтажного дома. Известно, что в нем будет 268 квартир.