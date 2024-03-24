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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Фото с экскурсии в футбольный клуб.

Награда нашла героя. Школьника, спасшего людей от теракта, поблагодарил «Спартак»

24 марта 2024, 12:26
Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»
Фото с экскурсии в футбольный клуб.

ФК «Спартак» поблагодарил школьника, спасшего людей из «Крокус сити холла»

Футболисты отметили своего храброго болельщика памятными подарками.

Заслуги 15-летнего юноши, указавшего путь к спасению бегущим из «Крокус сити холла» людям, отметили в футбольном клубе «Спартак» — как оказалось, это любимая команда молодого человека, за которую он болеет с детства.

И сегодня «красно-белые» пригласили парня на экскурсию — посетить «Лукойл Арену» и встретиться с командой. Кстати, на экскурсию позвали не только его — с собой можно было взять и друзей.

Встреча закончилась совместным фото и вручением небольшого памятного подарка: именной футболки и абонемента на все домашние матчи команды.

Напомним, ранее Город55 сообщал о 15-летнем юноше — благодаря его действиям горящее здание смогли покинуть больше ста человек.

Юный герой. 15-летний школьник вывел из горящего «Крокуса» больше 100 человек
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