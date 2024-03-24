Награда нашла героя. Школьника, спасшего людей от теракта, поблагодарил «Спартак»

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Заслуги 15-летнего юноши, указавшего путь к спасению бегущим из «Крокус сити холла» людям, отметили в футбольном клубе «Спартак» — как оказалось, это любимая команда молодого человека, за которую он болеет с детства.
И сегодня «красно-белые» пригласили парня на экскурсию — посетить «Лукойл Арену» и встретиться с командой. Кстати, на экскурсию позвали не только его — с собой можно было взять и друзей.
Встреча закончилась совместным фото и вручением небольшого памятного подарка: именной футболки и абонемента на все домашние матчи команды.
Напомним, ранее Город55 сообщал о 15-летнем юноше — благодаря его действиям горящее здание смогли покинуть больше ста человек.