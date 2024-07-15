Провал. В Омске не нашлось покупателя для гостиницы-долгостроя у Телецентра

Напомним, что в еще 2007 году компания «Трест-5» начала строительство гостиницы. В 2020 году объект выкупила компания «Л-Финанс», планируя достроить его по франшизе Hilton к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Однако строительство не продвигалось, и зимой 2024 года департамент имущества обратился в суд с требованием изъять недостроенный отель. Суд удовлетворил иск.