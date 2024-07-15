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Updated Сегодня, 07:10

долгострой на проспекте Мира

Провал. В Омске не нашлось покупателя для гостиницы-долгостроя у Телецентра

15 июля 2024, 07:06
Фото: ГИС Торги
долгострой на проспекте Мира

В Омске не нашлось покупателя для гостиницы-долгостроя у Телецентра

Аукцион признали несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки.

В Омске выставили на продажу недостроенный гостиничный комплекс на проспекте Мира, рядом с «Телецентром». Здание готово на 73%. Его стоимость — 132,47 млн рублей.

Прием заявок завершился еще на прошлой неделе. Однако итоги аукциона на право аренды недостроенной гостиницы подводить не будут. Ни одной заявки не поступило, и аукцион признали несостоявшимся.

Согласно аукционной документации, недостроенное здание и прилегающий земельный участок на проспекте Мира находятся в залоге по договору ипотеки. Этот договор был заключен в августе 2022 года.

Напомним, что в еще 2007 году компания «Трест-5» начала строительство гостиницы. В 2020 году объект выкупила компания «Л-Финанс», планируя достроить его по франшизе Hilton к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Однако строительство не продвигалось, и зимой 2024 года департамент имущества обратился в суд с требованием изъять недостроенный отель. Суд удовлетворил иск.

С обременениями. Гостиницу-долгострой у омского «Телецентра» продают за 132 миллиона
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