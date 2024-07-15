Провал. В Омске не нашлось покупателя для гостиницы-долгостроя у Телецентра

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В Омске выставили на продажу недостроенный гостиничный комплекс на проспекте Мира, рядом с «Телецентром». Здание готово на 73%. Его стоимость — 132,47 млн рублей.
Прием заявок завершился еще на прошлой неделе. Однако итоги аукциона на право аренды недостроенной гостиницы подводить не будут. Ни одной заявки не поступило, и аукцион признали несостоявшимся.
Согласно аукционной документации, недостроенное здание и прилегающий земельный участок на проспекте Мира находятся в залоге по договору ипотеки. Этот договор был заключен в августе 2022 года.
Напомним, что в еще 2007 году компания «Трест-5» начала строительство гостиницы. В 2020 году объект выкупила компания «Л-Финанс», планируя достроить его по франшизе Hilton к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Однако строительство не продвигалось, и зимой 2024 года департамент имущества обратился в суд с требованием изъять недостроенный отель. Суд удовлетворил иск.