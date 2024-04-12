Здесь хранилось золото Колчака: что скрывает Законодательное собрание Омской области

К 1919 году здание полностью достроили, завершил отделку. К тому времени в Омск вошли 3-я и 5-я Красные Армии. В здании разместился Первый дом советов. Привычной входной группы с колоннами и ступенями не было. На сохранившихся архивных фото видно, что посреди здания располагался сквозной проезд во внутренний двор в виде арки.