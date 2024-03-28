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Аварийное здание гимназии №88

Дряхлые стены. В депстрое объяснили внезапное начало демонтажа омской гимназии №88

28 марта 2024, 09:44
Фото: Город55
Аварийное здание гимназии №88

В омском депстрое объяснили неожиданное начало демонтажа здания гимназии №88

Проводить просто капремонт здания, построенного в 1953 году с огромным количеством нарушений, было небезопасно.

Вчера, 27 марта, омичи заметили, что закрытое на капремонт здание гимназии №88 на 3-й Транспортной начали демонтировать: многочисленные фотографии и видео с моментом сноса появились в различных пабликах.

Сегодня в департаменте строительства сообщили, что никакого обрушения здания не было, это запланированные работы в рамках заключенного в мае прошлого года контракта. Простым капремонтом обойтись не получилось бы: обследование здания гимназии №88 показало, что несущая способность стен и перекрытий близка к нулю.

«Когда сняли отделочные материалы, выяснилось, что в стенах, в кирпичной кладке есть трещины до 10 см. В итоге провели вторичное обследование, которое показало, что проведение изначально запланированных ремонтных работ нецелесообразно», — отметила директор по общим вопросам компании «Домострой» Ирина Овчинникова.

В здании, в котором обваливаются перекрытия и опасно находиться, даже не успели снять все окна.

«Школа дряхлая, 1953 года постройки, строилась хозспособом. Мы голову ломали, как усилить эти дряхлые перекрытия и стены. Вы видите, что окна частично сняты, примерно на 80%. Это не потому, что мы забыли, а просто их невозможно снять», — пояснил первый замдиректора депстроительства Александр Маер.

Добавим, что омичей внезапный снос вчера шокировал. На место даже вызывали спасателей, а ночью на стройплощадку приезжала полиция и опрашивала строителей.

«Наша недоработка, согласен, надо было предупредить», — прокомментировал Александр Маер.

После разбора здания до фундамента и вывоза мусора, которые продлятся до конца апреля, фундамент усилят, а гимназию отстроят заново.

Процесс запущен. В Омске начали сносить аварийную гимназию №88
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#Омск#Школа#Строительство#Капремонт#Подрядчик#Департамент строительства#Демонтаж#Снос зданий#Новости#Гимназия#Здание#Юлия Истомина#Аварийное здание
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