Дряхлые стены. В депстрое объяснили внезапное начало демонтажа омской гимназии №88

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Вчера, 27 марта, омичи заметили, что закрытое на капремонт здание гимназии №88 на 3-й Транспортной начали демонтировать: многочисленные фотографии и видео с моментом сноса появились в различных пабликах.
Сегодня в департаменте строительства сообщили, что никакого обрушения здания не было, это запланированные работы в рамках заключенного в мае прошлого года контракта. Простым капремонтом обойтись не получилось бы: обследование здания гимназии №88 показало, что несущая способность стен и перекрытий близка к нулю.
«Когда сняли отделочные материалы, выяснилось, что в стенах, в кирпичной кладке есть трещины до 10 см. В итоге провели вторичное обследование, которое показало, что проведение изначально запланированных ремонтных работ нецелесообразно», — отметила директор по общим вопросам компании «Домострой» Ирина Овчинникова.
В здании, в котором обваливаются перекрытия и опасно находиться, даже не успели снять все окна.
«Школа дряхлая, 1953 года постройки, строилась хозспособом. Мы голову ломали, как усилить эти дряхлые перекрытия и стены. Вы видите, что окна частично сняты, примерно на 80%. Это не потому, что мы забыли, а просто их невозможно снять», — пояснил первый замдиректора депстроительства Александр Маер.
Добавим, что омичей внезапный снос вчера шокировал. На место даже вызывали спасателей, а ночью на стройплощадку приезжала полиция и опрашивала строителей.
«Наша недоработка, согласен, надо было предупредить», — прокомментировал Александр Маер.
После разбора здания до фундамента и вывоза мусора, которые продлятся до конца апреля, фундамент усилят, а гимназию отстроят заново.