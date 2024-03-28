Дряхлые стены. В депстрое объяснили внезапное начало демонтажа омской гимназии №88

Сегодня в департаменте строительства сообщили, что никакого обрушения здания не было, это запланированные работы в рамках заключенного в мае прошлого года контракта. Простым капремонтом обойтись не получилось бы: обследование здания гимназии №88 показало, что несущая способность стен и перекрытий близка к нулю.