В Омске на Московке выставили на продажу банкетный зал «Евразия» за 50 млн

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Омске на Московке-2 выставили на продажу банкетный зал «Евразия». Трехэтажное здание общей площадью 1000 квадратных метров расположено на улице Гашека. Цена готового бизнеса — 50 млн рублей.
«Четыре светлых, просторных, многофункциональных зала от 10 до 180 персон, расположены на первом и втором этажах здания! В цоколе с отдельным входом располагаются: поминальный зал, кухня, склады, подсобки, собственный теплоузел», — говорится в объявлении.
Также у заведения имеется две летние веранды и закрытая парковка. Причины продажи бизнеса не указаны.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области за 22,5 млн выставили на продажу базу отдыха из семи домиков. Комплекс находится в Крутинском районе рядом с озерами Ик и Салтаим.