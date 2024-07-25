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Published Сегодня, 05:16

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Updated Сегодня, 05:21

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В Омске на Московке выставили на продажу банкетный зал «Евразия» за 50 млн

25 июля 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney
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В здании три этажа, есть летние веранды и закрытая парковка.

В Омске на Московке-2 выставили на продажу банкетный зал «Евразия». Трехэтажное здание общей площадью 1000 квадратных метров расположено на улице Гашека. Цена готового бизнеса — 50 млн рублей.

«Четыре светлых, просторных, многофункциональных зала от 10 до 180 персон, расположены на первом и втором этажах здания! В цоколе с отдельным входом располагаются: поминальный зал, кухня, склады, подсобки, собственный теплоузел», — говорится в объявлении.

Также у заведения имеется две летние веранды и закрытая парковка. Причины продажи бизнеса не указаны.

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Фото: Авито

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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Продажа#Ресторан#Здание#Свадьбы
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