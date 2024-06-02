В Стамбуле рухнула жилая «трехэтажка»: есть жертвы, под завалами остаются выжившие

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 09:00
Как пишут «Новые известия», ссылаясь на данные турецкого телеканала TRT, обрушение произошло в городском районе Кючюкчекмедже около 9:30 утра по местному времени. Самостоятельно спастись из-под завалов смог только один человек — он позже и указал спасателям где под обломками могут находиться еще люди.
Всего спасатели уже вытащили из руин дома 7 человек, двое из них получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. Один человек погиб. По информации Давута Гюля, губернатора Стамбула, рухнувшее здание было построено в 1988 году и могло обрушиться «само по себе». Причина произошедшего устанавливается.
Напомним, ранее Город55 сообщал об обрушении кровли в аварийном доме №47 по улице Магистральной: оказывается, 190 жителей дома должны были покинуть ветхое жилье еще в марте — соответствующее решение было вынесено судом.