В Стамбуле рухнула жилая «трехэтажка»: есть жертвы, под завалами остаются выжившие

Как пишут «Новые известия», ссылаясь на данные турецкого телеканала TRT, обрушение произошло в городском районе Кючюкчекмедже около 9:30 утра по местному времени. Самостоятельно спастись из-под завалов смог только один человек — он позже и указал спасателям где под обломками могут находиться еще люди.