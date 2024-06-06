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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

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На омской Московке за 75 млн выставили на продажу банный клуб

6 июня 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Помимо парных, комплекс включает в себя помещения под спортзал, бильярд, студию красоты, спа-салон.

В Омске на Московке выставили на продажу банный клуб «Камыши». Он находится на улице 5-я Станционная и состоит из двух зданий общей площадью 1802 квадратных метра. Цена готового бизнеса составляет 75 млн рублей.

«Первый этаж — помещения под банный комплекс с баром и бассейном. Второй, третий этаж — помещения под фитнес, бильярд, спа-салон, студию красоты. Организованы площади под пищевое производство и общепит. Здание находится в черте города, хорошая транспортная доступность. Земля и здания в собственности», — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны.

СкриншотСкриншот

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают бизнес по доставке суши и пиццы.

В Омске за 2,3 млн выставили на продажу бизнес по доставке суши и пиццы
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