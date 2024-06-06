На омской Московке за 75 млн выставили на продажу банный клуб

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В Омске на Московке выставили на продажу банный клуб «Камыши». Он находится на улице 5-я Станционная и состоит из двух зданий общей площадью 1802 квадратных метра. Цена готового бизнеса составляет 75 млн рублей.
«Первый этаж — помещения под банный комплекс с баром и бассейном. Второй, третий этаж — помещения под фитнес, бильярд, спа-салон, студию красоты. Организованы площади под пищевое производство и общепит. Здание находится в черте города, хорошая транспортная доступность. Земля и здания в собственности», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают бизнес по доставке суши и пиццы.