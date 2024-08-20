В Омской области продают баню 1956 года постройки почти за 3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Администрация Большереченского района выставила на продажу баню и земельный участок под ней. Начальная цена здания составляет 2 722 000 рублей, а земли — 430 000 рублей. Интересно, что продают объекты отдельно друг от друга.
Согласно информации сайта ГИС Торги, здание построили в 1956 году, его площадь — 652,3 кв. м. Площадь земельного участка же составляет 810 кв. м. И участок, и баня находятся в муниципальной собственности.
Напомним, что недавно омские чиновники начали искать арендатора сразу для трех муниципальных бань, которые находятся на улицах Вокзальная, Мологвардейская и Краснознаменная. Начальная цена аренды — от 65 до 73 тысяч рублей в месяц, но владелец готов «подвинуться».