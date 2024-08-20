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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Омской области продают баню 1956 года постройки почти за 3 миллиона рублей

В Омской области продают баню 1956 года постройки почти за 3 миллиона рублей

20 августа 2024, 13:08
Фото: ГИС Торги
В Большереченском районе выставили на продажу баню и землю под ней, оба лота местная администрация продает за 3,1 миллиона рублей.

Администрация Большереченского района выставила на продажу баню и земельный участок под ней. Начальная цена здания составляет 2 722 000 рублей, а земли — 430 000 рублей. Интересно, что продают объекты отдельно друг от друга.

Согласно информации сайта ГИС Торги, здание построили в 1956 году, его площадь — 652,3 кв. м. Площадь земельного участка же составляет 810 кв. м. И участок, и баня находятся в муниципальной собственности.

Фото: ГИС Торги

Напомним, что недавно омские чиновники начали искать арендатора сразу для трех муниципальных бань, которые находятся на улицах Вокзальная, Мологвардейская и Краснознаменная. Начальная цена аренды — от 65 до 73 тысяч рублей в месяц, но владелец готов «подвинуться».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Продажа#Новости#Здание#Баня#Здания
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