В Омской области продают баню 1956 года постройки почти за 3 миллиона рублей

Напомним, что недавно омские чиновники начали искать арендатора сразу для трех муниципальных бань, которые находятся на улицах Вокзальная, Мологвардейская и Краснознаменная. Начальная цена аренды — от 65 до 73 тысяч рублей в месяц, но владелец готов «подвинуться».