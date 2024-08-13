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Вор

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2024
«Погорел» на зубочистке. В Омске квартирного вора приговорили к 7 годам колонии
58-летний мужчина успел «обчистить» три дома в Кировском округе. Найти и поймать его помогли оставленные на месте преступления зубочистка и перчатка.
13 августа, 08:48
Сносит двери, ворует технику. По омским дачам орудует опасный мошенник
К преступлениям оказался причастен 57-летний мужчина, который только в июне освободился из колонии.
30 июля, 05:48
Виртуоз. Пластичный омич выкрал деньги из кассы в ларьке с шаурмой
Мужчина скрылся, но по горячим следам его настигла полиция.
13 июля, 10:42
В Омске будут судить грузчика, который украл у своего работодателя сейф с 1 млн
Злоумышленник потратил деньги на одежду, украшения, алкоголь и развлечения.
25 июня, 11:03
Сидел за кражу и убийство. Бывший сотрудник в медицинской маске ограбил омское ателье
24 февраля, 06:15
2023
Начало бизнеса. Омич украл из магазина больше десятка кружек и продавал их прохожим
13 ноября 2023, 12:22
Хитрость не удалась. После неудачной кражи омичка пыталась задушить себя шнурком
26 октября 2023, 12:59
Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, который украл телефон на теплой остановке
15 сентября 2023, 12:45
В Омской области мужчина взломал замок на входной двери и украл у односельчанки плиту
В деревне Покрово-Иртышское Омского района вор-рецидивист совершил две кражи в один день и был задержан полицейскими.
12 сентября 2023, 09:23
В пятнадцатый раз. Омский рецидивист сорвал с шеи незнакомца цепь и скрылся
8 сентября 2023, 09:35
Росгвардия в Омске задержала мужчину, находящегося в федеральном розыске
Он пытался украсть наушники из гипермаркета.
5 сентября 2023, 11:47
Стоило отвернуться. Омичка украла у собутыльника обручальное кольцо за 9 000 рублей
С заявлением о краже в полицию обратился 38-летний житель Октябрьского округа.
29 августа 2023, 11:05
В Омске задержали мужчину, который украл электросамокат и сдал его в ломбард
28 августа 2023, 11:40
«Сырный» вор. Полиция поймала омичку, которая украла из магазина сыр и продала его
21 августа 2023, 10:18
Ремонт пивзавода, новые светофоры и пляжный вор. Омск сегодня
18 августа 2023, 17:36
Пользовался моментом. Омские оперативники задержали «пляжного» вора
43-летний житель Октябрьского округа следил за посетителями пляжа и в удобный момент крал у них вещи.
18 августа 2023, 09:48
Во время прогулки по кладбищу омич украл телефон у женщины, которая убирала могилу
После бесцельной прогулки среди захоронений мужчину задержали в центре города.
15 августа 2023, 11:12
Вынес телефон и золото. Под Омском мужчина обокрал квартиру соседки
Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
7 августа 2023, 09:08
Проклятый дом, мумия-грабитель и коллекция сахарных пакетиков. Омск сегодня
19 июля 2023, 14:37
Дефицит учителей, автограф Киркорова и вор с игрушечным пистолетом. Омск сегодня
17 июля 2023, 15:22

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