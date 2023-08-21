«Сырный» вор. Полиция поймала омичку, которая украла из магазина сыр и продала его

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В дежурную часть омской полиции обратилась продавщица магазина, из которого было похищено три упаковки сыра.
Полицейские установили личность похитительницы — ей оказалась 40-летняя женщина, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи. Задержать ее удалось ученикам одного из омских колледжей, которые заметили схожую по приметам женщину и предотвратили очередное похищение.
Сотрудники полиции выяснили, что нарушительница положила сыр в рюкзак и прошла с ним мимо кассы. Позже она продала неоплаченный товар за 500 рублей, сообщают в пресс-службе управления МВД России по Омской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».