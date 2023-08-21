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«Сырный» вор. Полиция поймала омичку, которая украла из магазина сыр и продала его

21 августа 2023, 10:18
Фото: 1MI
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Омские полицейские установили личность «сырной» воровки

На территории Ленинского рынка женщину задержали полицейские и активисты народной дружины.

В дежурную часть омской полиции обратилась продавщица магазина, из которого было похищено три упаковки сыра.

Полицейские установили личность похитительницы — ей оказалась 40-летняя женщина, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи. Задержать ее удалось ученикам одного из омских колледжей, которые заметили схожую по приметам женщину и предотвратили очередное похищение.

Сотрудники полиции выяснили, что нарушительница положила сыр в рюкзак и прошла с ним мимо кассы. Позже она продала неоплаченный товар за 500 рублей, сообщают в пресс-службе управления МВД России по Омской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Видео: Управление МВД России по Омской области
Пользовался моментом. Омские оперативники задержали «пляжного» вора
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Кража#Вор#Полиция#Задержание#Закон#Похищение#Видео
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