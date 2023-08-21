«Сырный» вор. Полиция поймала омичку, которая украла из магазина сыр и продала его

Полицейские установили личность похитительницы — ей оказалась 40-летняя женщина, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи. Задержать ее удалось ученикам одного из омских колледжей, которые заметили схожую по приметам женщину и предотвратили очередное похищение.