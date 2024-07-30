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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Иллюстрация

Сносит двери, ворует технику. По омским дачам орудует опасный мошенник

30 июля 2024, 05:48
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омске серийный дачный вор «обчистил» десять домов

К преступлениям оказался причастен 57-летний мужчина, который только в июне освободился из колонии.

В омской полиции рассказали, что оперативникам поступило сразу 10 заявлений о хищениях в СНТ дачного массива Осташково. Преступник украл строительные инструменты, технику, а также вещи и продукты. О своей анонимности мужчина особо не заботился, и полиция обнаружила его по следам.

Как выяснилось, 57-летний омич промышлял таким ранее, за что сидел в колонии и освободился в начале июня. Он брал металлический прут, вскрывал им двери и разбивал окна. Что-то из сворованного продавал знакомым, а остальное прятал в хранилище неподалеку от поселка Морозовка.

В отношении него завели дело по статье «Кража», теперь злоумышленнику грозит очередное заключение до пяти лет.

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#Происшествия#Кража#Полиция#Омск#Уголовное дело#Дача#Новости#Вор
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