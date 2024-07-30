Сносит двери, ворует технику. По омским дачам орудует опасный мошенник

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В омской полиции рассказали, что оперативникам поступило сразу 10 заявлений о хищениях в СНТ дачного массива Осташково. Преступник украл строительные инструменты, технику, а также вещи и продукты. О своей анонимности мужчина особо не заботился, и полиция обнаружила его по следам.
Как выяснилось, 57-летний омич промышлял таким ранее, за что сидел в колонии и освободился в начале июня. Он брал металлический прут, вскрывал им двери и разбивал окна. Что-то из сворованного продавал знакомым, а остальное прятал в хранилище неподалеку от поселка Морозовка.
В отношении него завели дело по статье «Кража», теперь злоумышленнику грозит очередное заключение до пяти лет.