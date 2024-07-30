Сносит двери, ворует технику. По омским дачам орудует опасный мошенник

В омской полиции рассказали, что оперативникам поступило сразу 10 заявлений о хищениях в СНТ дачного массива Осташково. Преступник украл строительные инструменты, технику, а также вещи и продукты. О своей анонимности мужчина особо не заботился, и полиция обнаружила его по следам.