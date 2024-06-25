gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Иллюстрация

В Омске будут судить грузчика, который украл у своего работодателя сейф с 1 млн

25 июня 2024, 11:03
Фото: 1MI
Иллюстрация
Злоумышленник потратил деньги на одежду, украшения, алкоголь и развлечения.

В Омске под суд пойдет 38-летний местный житель, его обвиняют в краже сейфа, сообщили 25 июня в полиции. В марте этого года мужчина залез в офис компании, в которой он ранее работал грузчиком. Злоумышленник похитил сейф с наличными. В компании оценили ущерб в 1,3 млн рублей.

Подозреваемого задержали в бане на улице Харьковской. Как выяснили следователи, обвиняемый поссорился с сожительницей и, выпив с приятелем, решился на преступление. На похищенные деньги злоумышленник купил одежду, обувь, часы, украшения, технику, алкоголь. Тратился омич и на развлечения. 100 000 рублей, как стало известно полицейским, даже отдал случайному прохожему. Сам сейф выбросил недалеко от места преступления.

Свою вину мужчина полностью признал. У него изъяли 181 тысячу рублей. Дело рассмотрят в Октябрьском районном суде. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

Грузчик из Омска украл сейф с миллионом рублей и поехал отдыхать в баню
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Преступление#Кража#Полиция#Омск#Задержание#Суд#Хищение#Уголовное дело#Алкоголь#Прокурор#Наказание#Следователь#Видеонаблюдение#Вор#Судимость
Подпишитесь
Омичам показали, как с воздуха выглядит Красногорский гидроузел
Сегодня, 09:40
Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС
Сегодня, 06:14
Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»
Сегодня, 05:25
Шок. Бежали следом. 12-летний омич угодил в сильное течение реки Омь в центре города
Сегодня, 09:18
Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя
Сегодня, 07:11
От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
Сегодня, 07:39