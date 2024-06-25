В Омске будут судить грузчика, который украл у своего работодателя сейф с 1 млн

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Омске под суд пойдет 38-летний местный житель, его обвиняют в краже сейфа, сообщили 25 июня в полиции. В марте этого года мужчина залез в офис компании, в которой он ранее работал грузчиком. Злоумышленник похитил сейф с наличными. В компании оценили ущерб в 1,3 млн рублей.
Подозреваемого задержали в бане на улице Харьковской. Как выяснили следователи, обвиняемый поссорился с сожительницей и, выпив с приятелем, решился на преступление. На похищенные деньги злоумышленник купил одежду, обувь, часы, украшения, технику, алкоголь. Тратился омич и на развлечения. 100 000 рублей, как стало известно полицейским, даже отдал случайному прохожему. Сам сейф выбросил недалеко от места преступления.
Свою вину мужчина полностью признал. У него изъяли 181 тысячу рублей. Дело рассмотрят в Октябрьском районном суде. Мужчине грозит до 10 лет колонии.