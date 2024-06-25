В Омске будут судить грузчика, который украл у своего работодателя сейф с 1 млн

В Омске под суд пойдет 38-летний местный житель, его обвиняют в краже сейфа, сообщили 25 июня в полиции. В марте этого года мужчина залез в офис компании, в которой он ранее работал грузчиком. Злоумышленник похитил сейф с наличными. В компании оценили ущерб в 1,3 млн рублей.