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В Омской области мужчина взломал замок на входной двери и украл у односельчанки плиту

12 сентября 2023, 09:23
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В деревне Покрово-Иртышское Омского района вор-рецидивист совершил две кражи в один день и был задержан полицейскими.

С заявлениями о пропаже вещей в полицию обратились двое местных жителей, проживающих на одной улице.

43-летняя женщина рассказала, что на входной двери своего дома обнаружила взломанный замок, пропажу моноблока и электрической плиты. Недалеко живущий 64-летний мужчина обнаружил отсутствие 15 тысяч рублей и следы проникновения на окне.

В ходе проверки внимание оперативников привлек ранее судимый за похожие преступления местный житель. Он ведет антиобщественный образ жизни и злоупотребляет алкоголем, хотя нигде не работает и дохода не имеет, эта деталь и смутила полицейских.

Мужчину задержали в его квартире. Имущество и часть денежных средств, которые вор не успел потратить, вернули потерпевшим, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. По факту нарушения возбуждено 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража»,

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