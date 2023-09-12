В Омской области мужчина взломал замок на входной двери и украл у односельчанки плиту

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
С заявлениями о пропаже вещей в полицию обратились двое местных жителей, проживающих на одной улице.
43-летняя женщина рассказала, что на входной двери своего дома обнаружила взломанный замок, пропажу моноблока и электрической плиты. Недалеко живущий 64-летний мужчина обнаружил отсутствие 15 тысяч рублей и следы проникновения на окне.
В ходе проверки внимание оперативников привлек ранее судимый за похожие преступления местный житель. Он ведет антиобщественный образ жизни и злоупотребляет алкоголем, хотя нигде не работает и дохода не имеет, эта деталь и смутила полицейских.
Мужчину задержали в его квартире. Имущество и часть денежных средств, которые вор не успел потратить, вернули потерпевшим, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. По факту нарушения возбуждено 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража»,