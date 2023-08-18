Пользовался моментом. Омские оперативники задержали «пляжного» вора

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В один день с заявлениями о краже личных вещей обратились две омички. Они рассказали полиции, что во время отдыха на Иртышской набережной лишились сумок, в которых были деньги, банковские карты и телефоны.
49-летняя женщина оценила сумму ущерба в 11 300 рублей, а 72-летняя пенсионерка — в 10 000 рублей, сообщает пресс-служба Омской полиции.
Позже в полицию поступило ещё два заявления. О краже личных вещей рассказали работники строительной компании. Похищение было совершено из бытового помещения на Ленинградской площади, пропали идентичные с предыдущими случиями вещи. Сумму ущерба заявители оценили в 42 000 рублей.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска смогли установить личность нарушителя. Им оказался неоднократно судимый житель Октябрьского округа. Он рассказал, что действительно находился на пляже и наблюдал за отдыхающими, и как только они заходили в воду, пользовался моментом и крал их вещи. Также и в строительный вагончик он проник, ползуясь отсутствием работников.
По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража». До выяснения всех обстоятельств мужчина помещен в изолятор временного содержания.