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Пользовался моментом. Омские оперативники задержали «пляжного» вора

18 августа 2023, 09:48
Фото: 1MI
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Сотрудники омской полиции поймали подозреваемого в кражах на пляже

43-летний житель Октябрьского округа следил за посетителями пляжа и в удобный момент крал у них вещи.

В один день с заявлениями о краже личных вещей обратились две омички. Они рассказали полиции, что во время отдыха на Иртышской набережной лишились сумок, в которых были деньги, банковские карты и телефоны.

49-летняя женщина оценила сумму ущерба в 11 300 рублей, а 72-летняя пенсионерка — в 10 000 рублей, сообщает пресс-служба Омской полиции.

Позже в полицию поступило ещё два заявления. О краже личных вещей рассказали работники строительной компании. Похищение было совершено из бытового помещения на Ленинградской площади, пропали идентичные с предыдущими случиями вещи. Сумму ущерба заявители оценили в 42 000 рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска смогли установить личность нарушителя. Им оказался неоднократно судимый житель Октябрьского округа. Он рассказал, что действительно находился на пляже и наблюдал за отдыхающими, и как только они заходили в воду, пользовался моментом и крал их вещи. Также и в строительный вагончик он проник, ползуясь отсутствием работников.

По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража». До выяснения всех обстоятельств мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Во время прогулки по кладбищу омич украл телефон у женщины, которая убирала могилу
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#Анастасия Баянова#Омск#Новости#Вор#Пляжи Омска#Заявление#Полиция#Кража
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