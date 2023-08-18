Пользовался моментом. Омские оперативники задержали «пляжного» вора

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска смогли установить личность нарушителя. Им оказался неоднократно судимый житель Октябрьского округа. Он рассказал, что действительно находился на пляже и наблюдал за отдыхающими, и как только они заходили в воду, пользовался моментом и крал их вещи. Также и в строительный вагончик он проник, ползуясь отсутствием работников.