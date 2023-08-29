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Published Сегодня, 11:05

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Иллюстрация

Стоило отвернуться. Омичка украла у собутыльника обручальное кольцо за 9 000 рублей

29 августа 2023, 11:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка украла из рюкзака собутыльника обручальное кольцо за 9 000 рублей

С заявлением о краже в полицию обратился 38-летний житель Октябрьского округа.

Мужчина рассказал, что кража произошла после знакомства со случайной прохожей на остановке «Столовая». Во время распития алкоголя, незнакомка отказалась продолжать диалог с потерпевшим из-за того, что на его пальце было обручальное кольцо.

Омич снял ювелирное украшение и положил его в рюкзак, который все это время находился в руках у женщины. После он отвлекся на разговор с компанией незнакомцев, а пропажу обнаружил только придя домой.

В полиции участковый показал мужчине фотографии ранее судимых за похожие преступления женщин. Заявитель сразу узнал незнакомку. Омичку полицейский обнаружил в квартире ее бывшего сожителя на Космическом проспекте.

«36-летняя фигурантка сразу же решила похитить кольцо, когда рюкзак оказался в ее руках. Она воспользовалась тем, что владелец отвлекся, и совершила кражу. До комиссионного магазина по улице Новокирпичной подозреваемая доехала на такси, от продажи ювелирного изделия она выручила 7000 рублей», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Омской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас сотрудники полиции продолжают поиск украденного кольца.

Омичи за прошлый год потратили на ювелирные украшения 2,7 млрд рублей
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#Кража#Полиция#Омск#Новости#Вор#Кольцо#Ювелирные украшения#Анастасия Баянова#Имущественная кража
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