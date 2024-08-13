«Погорел» на зубочистке. В Омске квартирного вора приговорили к 7 годам колонии

Свою вину омич, кстати, не хотел признавать. Тем не менее, собранных улик и доказательств хватило, чтобы доказать виновность вора. Мужчине теперь предстоит провести 7 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Дополнительно нужно также возместить материальный ущерб, причиненный пострадавшим. Ранее Город55 рассказывал о мужчине, который докучает дачникам. Недавно вышедший из колонии омич обворовал уже владельцев 10 дач.