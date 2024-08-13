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«Погорел» на зубочистке. В Омске квартирного вора приговорили к 7 годам колонии

13 августа 2024, 08:48
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Омич получил семь лет колонии за кражу драгоценностей в элитных коттеджах

58-летний мужчина успел «обчистить» три дома в Кировском округе. Найти и поймать его помогли оставленные на месте преступления зубочистка и перчатка.

В Омске вынесли приговор 38-летнему омичу, обвиняемому в серии краж из коттеджей. Дело рассматривали в Кировском райсуде, расследованием же занимались сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по г. Омску.

По версии следствия, с декабря 2022-го по январь 2024-го мужчина успел обокрасть три частных дома в Кировском округе. Общая сумма ущерба составила около 4,5 млн рублей. В доме на Чукреевской мужчина присвоил сейф с деньгами и золотыми украшениями внутри, в коттедже на Покровской — золотую цепь и крестик, а в доме на 8-й Солнечной — деньги и драгоценности.

«Спалил» себя вор оставленной зубочисткой и потерянной перчаткой. Причастность к преступлениям подтвердила проведенная геномная экспертиза. Биологические следы мужчины были на зубочистке и наручных часах хозяина дома.

Свою вину омич, кстати, не хотел признавать. Тем не менее, собранных улик и доказательств хватило, чтобы доказать виновность вора. Мужчине теперь предстоит провести 7 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Дополнительно нужно также возместить материальный ущерб, причиненный пострадавшим. Ранее Город55 рассказывал о мужчине, который докучает дачникам. Недавно вышедший из колонии омич обворовал уже владельцев 10 дач.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Кража#Омск#Омская область#Суд#Колония#Новости#Коттедж#Вор
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